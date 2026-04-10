יום שישי, 10.04.2026 שעה 11:28
שונות  >> ONE Podcasts

קרובה לסיום דרכה: ניתוח השבוע הכפול של מכבי

פלייאאוט: הצהובים עשו צעד אחורה לכיוון תום העונה ביורוליג. הגישה החסרה בתבוסה לפאריס, שאלת ווקר ומאחורי הקלעים בהארכת החוזה של קטש. האזינו

|
עודד קטש ולוני ווקר (ג'ורג'ה קוסטיץ' ו-IMAGO)
מכבי תל אביב ספגה תבוסה כואבת לפאריס ביורוליג, הפסד שמקרב מאוד את סיום דרכה במפעל. בפודקאסט מכבי ת”א בכדורסל עם משה ברדה, לי נוף ורועי לוין ניתחנו את השבוע הכפול שעבר.

מעבר לתוצאה, התחושה היא שהצהובים הגיעו בגישה לא נכונה, רכים, חסרי אגרסיביות ובעיקר רחוקים מהאינטנסיביות שהציגה היריבה. זה לא מקרי: גם במפגשים הקודמים העונה מול הצרפתים, מכבי התקשתה להתמודד עם האתלטיות והקצב הגבוה.

דיברנו גם על סימן השאלה הגדול שמרחף סביב לוני ווקר. הכישרון קיים, אך החיבור פחות במיוחד לצד קלארק. במכבי יצטרכו להחליט האם להמשיך עם ווקר או להיפרד ולבנות סגל מתאים יותר.

דיברנו גם על הארכת החוזה של עודד קטש, מה קרה שם מאחורי הקלעים, האם מדובר על הצהרת כוונות של הצהובים ומה המהלכים הקרובים בגזרת השחקנים. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */