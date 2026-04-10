קרובה לסיום דרכה: ניתוח השבוע הכפול של מכבי

מכבי תל אביב ספגה תבוסה כואבת לפאריס ביורוליג, הפסד שמקרב מאוד את סיום דרכה במפעל. בפודקאסט מכבי ת”א בכדורסל עם משה ברדה, לי נוף ורועי לוין ניתחנו את השבוע הכפול שעבר.

מעבר לתוצאה, התחושה היא שהצהובים הגיעו בגישה לא נכונה, רכים, חסרי אגרסיביות ובעיקר רחוקים מהאינטנסיביות שהציגה היריבה. זה לא מקרי: גם במפגשים הקודמים העונה מול הצרפתים, מכבי התקשתה להתמודד עם האתלטיות והקצב הגבוה.

דיברנו גם על סימן השאלה הגדול שמרחף סביב לוני ווקר. הכישרון קיים, אך החיבור פחות במיוחד לצד קלארק. במכבי יצטרכו להחליט האם להמשיך עם ווקר או להיפרד ולבנות סגל מתאים יותר.

דיברנו גם על הארכת החוזה של עודד קטש, מה קרה שם מאחורי הקלעים, האם מדובר על הצהרת כוונות של הצהובים ומה המהלכים הקרובים בגזרת השחקנים. האזנה נעימה.