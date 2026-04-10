יום שישי, 10.04.2026 שעה 12:21
ליגה צרפתית 25-26
6323-6127פאריס סן-ז'רמן1
5927-5428לאנס2
5034-4528ליל3
4937-5528מארסיי4
4939-4928מונאקו5
4829-4128ליון6
4740-4728ראן7
4334-4628שטרסבורג8
3842-3828לוריין9
3735-3928טולוז10
3643-3728ברסט11
3337-2428אנז'ה12
3244-3328פ.צ. פאריס13
2836-2328לה האבר14
2755-3328ניס15
2337-2328אוקזר16
1845-2427נאנט17
1560-2528מץ18

ריאל פייבוריטית ברורה מול ג'ירונה ב-Winner

הבלאנקוס זכו ליחס של פי 1.25 לניצחון, הקטלונים ליחס של פי 7.6 לניצחון, תיקו ליחס של פי 5.6. וגם: היחסים למשחקים בין רומא לפיזה ומארסיי למץ

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)
סוף השבוע הגיע וכמיטב המסורת גם מבול של משחקים ברחבי העולם. בליגה הספרדית, בליגה האיטלקית ובליגה הצרפתית החגיגה תתחיל כבר הערב (שישי) ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

בספרד, ריאל מדריד תארח את ג’ירונה והיא כמובן פייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.25 לניצחון. ניצחון מפתיע של הקטלונים זוכה ליחס של פי 7.6, בעוד תיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 5.6.

באיטליה, רומא גם היא פייבוריטית ברורה במשחק הבית שלה מול פיזה, עם יחס של פי 1.25 לניצחון. ניצחון מפתיע של קבוצת התחתית זוכה ליחס של פי 9, כאשר תיקו יעניק למנחשים יחס של פי 5.

בצרפת, מארסיי היא פייבוריטית ברורה לניצחון במשחק הבית שלה מול מץ. היא זוכה ליחס של פי 1.2 לניצחון. מנגד, ניצחון מפתיע של האורחת זוכה ליחס של פי 9.4 ותיקו ליחס של פי 5.8.


/* LAST / NEXT ROUNDs */