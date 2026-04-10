יום שישי, 10.04.2026 שעה 23:03
יום שישי, 10/04/2026, 22:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 31
ג'ירונה
מחצית
0 0
שופט: חבייר אלברולה
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20
הרכבים וציונים
 
 
קיליאן אמבפה בפעולה (רויטרס)
המחזור ה-31 בליגה הספרדית נפתח בשעה זו בסנטיאגו ברנבאו, כאשר ריאל מדריד מארחת את ג’ירונה. רגע לפני משחק הגומלין מול באיירן מינכן, הבלאנקוס רוצים לחזור לנצח ולהיכנס למומנטום חיובי שישמור על סיכוי האליפות שלהם בחיים.

מצבה של הקבוצה של אלברו ארבלואה בזירה המקומית הוא לא מה שציפו ופיללו לו במועדון, שכן היא נמצאת ערב המחזור לא פחות מ-7 נקודות מאחורי ברצלונה המוליכה, ויודעת שהיא חייבת נקודות רגע לפני שהיריבה המרה תפגוש מחר (שבת) את אספניול.

כאמור, הלבנים מגיעים אחרי המשחק מול באיירן מינכן בברנבאו באמצע השבוע, בו הפסידו 2:1. ביום רביעי הם יתארחו באליאנץ ארנה וינסו להפוך את הקערה על פיה. בינתיים, ינסו לחזור למסלול הניצחונות בליגה אחרי שהפסידו 2:1 גם למיורקה בשבוע שעבר.

בצד השני, ג’ירונה, שניצחה במחזור האחרון 0:1 את ויאריאל, נמצאת בעונה סבירה. ערב המחזור, היא ממוקמת במקום ה-12 עם 37 נקודות, כך שניצחון מפתיע בבירת ספרד יקפיץ אותה עד המקום התשיעי.

מחצית ראשונה
  • '45
  • החמצה
  • תומא למאר מצא את קלאודיו אצ'ברי שבעט בצורה מאוד מסוכנת, אבל הכדור שלו חלף על פני הקורה של לונין
קיליאן אמבפה לא מרוצה מההחלטה של השופט (IMAGO)
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • קיליאן אמבפה הוא המוצהב הראשון של ההתמודדות לאחר שדיבר קצת יותר מדי עם השופט
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)
  • '28
  • החמצה
  • דנינ קרבחאל מצא את פדריקו ואלוורדה שהתמקם מעולה בתוך הרחבה, האורגוואי שחרר בעיטה שלא הייתה רחוקה מלהיכנס לשער של פאולו גסאניגה
  • '24
  • החמצה
  • הקצב הנהדר בברנבאו נמשך כשאנראו מרטינס שחרר יופי של בעיטה מחוץ לרחבה והוא לא היה רחוק מלאתגר אל לונין בין הקורות
  • '22
  • החמצה
  • ריאל ממשיכה לכתוש את השער של ג’ירונה. ברהים דיאס סובב כדור לעברו של ג’וד בלינגהאם שדחק את רגלו, אבל הכדור חלף על פני הקורה ולא איים על המסגרת
  • '19
  • החמצה
  • גם ויניסיוס סיפק איום על השער, אבל הוא בעט חלש מדי ולא באמת היה קרוב לכבוש
  • '14
  • החמצה
  • גם ג'ירונה הגיעה למצב טוב כשעזדין אונאחי בעט לא רע בכלל, אבל אנדרי לונין היה במקום ועצר
  • '10
  • החמצה
  • עוד הזדמנות אדירה לבלאנקוס. ברהים דיאס שלח כדור רוחב אדיר לאמבפה, שמצידו המשיך בבעיטה לשער אך היא נעצרה על ידי שחקן הגנה
  • '6
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק לריאל. אדוארדו קמאבינגה הכניס כדור נהדר לקיליאן אמבפה, אבל הוא לא השתלט מספיק טוב ונתן להגנת ג'ירונה זמן להסתדר
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט חבייר אלברולה הוציא לדרך את ההתמודדות
