טירוף הדרבי: אוהדי בית"ר הסתערו על הכרטיסים

אוהדי בית”ר ירושלים לא חיכו יותר מדי והסתערו על הכרטיסים לדרבי הירושלמי שייערך ביום ראשון, כשנכון לשישי בבוקר נותרו 115 כרטיסים בלבד ליציע הצפוני.

בהפועל ירושלים כבר נערכים לאפשרות של סולד אאוט מוחלט, כאשר במועדון פועלים לפתיחת היציע הצפון מזרחי, זאת במידה וכל הכרטיסים לצפוני יאזלו. במקרה כזה, המשטרה צפויה לאשר פתיחה של היציע לעוד כמה מאות מקומות, בהתאם לגידור החדש שהוצב בו לקראת המשחק.

טדי בצהוב שחור

על פי החלוקה הנוכחית, אוהדי הפועל ירושלים יאכלסו את היציע המזרחי, בעוד שאר היציעים באצטדיון, מהדרומי ועד לצפון מזרחי, יהיו בשליטה מוחלטת של אוהדי בית”ר, מה שייצר אווירה ביתית כמעט מלאה עבור הצהובים שחורים.

שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

בלי שועה, עם אצילי

מבחינה מקצועית, בית”ר תגיע למשחק ללא ירדן שועה המוצהב, וכן ללא ירין לוי ועדי יונה הפצועים. מנגד, סמואל קאלו חוזר לסגל, כאשר עומר אצילי צפוי לפתוח בהרכב של ברק יצחקי.

מי שמקומם מובטח בהרכב הם: ירדן כהן, נאנא אנטווי, בריאן קראבלי, לוקה גדרני, עומר אצילי, חסונד גונזאלס ובוריס אינו, כשבבית”ר מקווים להמשיך את המומנטום של המחזורים האחרונים גם בדרבי.