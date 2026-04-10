"אם הקהל שלנו היה באצטדיון, היה נגמר אחרת"

לא רבים בקרב ציבור אוהדי הכדורגל האמין שבני יהודה יכולה לגרור את הפועל באר שבע למשחק צמוד במסגרת חצי גמר גביע המדינה, אך אמש (חמישי), החבורה של אלי לוי הוכיחה כמה השתפרה בחודשים האחרונים ולמרות פיגור מוקדם של 2:0, לא רק שלא התפרקה, אלא גם הצליחה להשוות עם צמד שערים בתוספת הזמן של המשחק ולגרור אותו להארכה.

אלא שבשלושים הדקות הנוספות, הזהובים התקשו יותר, ספגו מרגליו של גיא מזרחי ולצד המחמאות הרבות, נוצחו 3:2, יצאו מאוכזבים וללא הכרטיס לשלב הגמר, מטרה שהפכה ריאלית יותר ויותר בחלק האחרון של המשחק. הפרצופים של אנשי ושחקני המועדון בסיום המשחק אמרו הכול: הבעלים אלירן עובד, שלמרות הקושי לחזור לישראל, השקיע מאמצים רבים והצליח לשוב מחופשה פרטית, ראה את הקבוצה בה השקיע רבות, נותנת לו טעם של עוד לקראת המשך המאבקים בליגה הלאומית.

בסיום המשחק, המאמן, אלי לוי, בחר שלא לדבר עם שחקניו, אך כן עשה זאת בפני למעלה מעשרות אוהדים שהביעו תמיכה גדולה בקבוצה כשהגיעו לאצטדיון והמתינו מחוצה לו ובסיום מחאו כפיים ועודדו את השחקנים מחוץ לשעריו. “יש פה חבורה של גברים שבאו ונתנו את הדם בשבילכם. לצערי זה לא הספיק וליבי איתכם וליבם איתכם, אבל מגיע להם כבוד", אמר לוי, שזכה לקריאות עידוד מהקהל, שעמד דקות ארוכות להריע לשחקניו.

אלי לוי (רדאד ג'בארה)

"כמעט בכל הפרמטרים הסטטיסטיים הובלנו: החזקנו יותר בכדור, בעטנו יותר לשער ובסוף זה מאכזב", אמרו במועדון בסיום. "עדיין, מגיעות כל המחמאות לקבוצה על המשחק הזה".

“אם לא הייתי חושב שאנחנו יכולים לחזור, לא היינו חוזרים. עלינו בשביל להפוך את התוצאה עם אמונה שלמה וכמעט עשינו את זה. הקהל שלנו שהגיע? אם הוא היה פה בתוך האצטדיון זה היה נגמר אחרת. באר שבע קבוצה איכותית ברמות, שבאה מוכנה אלינו, וזאת הסיבה שחצי השעה הראשונה פחות עבדה לנו", סיכם מי שכבש את השער ששלח את המשחק להארכה, אדר רטנר.

"שמענו אותם כל המשחק והם הגיעו בצהריים למלון. לפני שבאתי לפה, לא ידעתי כמה בני יהודה הוא מועדון עוצמתי ומהרגע שבאתי, אני כל פעם מתפלא מחדש. הגענו להרבה מצבים וגם הם ולא ניצחנו כי בכדורגל משחקים לפעמים 120 דקות והם עשו את הגול בהארכה. אני לא יודע אם היה פנדל על פיבן בסוף, אבל זה היה מצב לפה או לפה", הוסיף.

בני יהודה לפני המשחק (רדאד ג'בארה)

פתיחת המשחק המאכזבת: "אולי זו הייתה התרגשות מהמעמד של חלקנו ואולי העובדה שב"ש קבוצה מאוד איכותית. הם בסוף עשו גולים של כדורגל ומצאו את המקומות שהיו לנו שם חוסרים".

המועמדות שלו לבאר שבע בינואר: "אני לא מתעסק בזה. אני גם לא יודע להגיד משהו על הנושא ואם הייתי יודע, אולי הייתי עונה יותר טוב. בסוף הגעתי לבני יהודה וגם אלי (לוי, המאמן) וגם אלירן (עובד, הבעלים) פתחו לי את הדרך ונתנו לי בית חם אחרי תקופה לא קלה שהייתה לי בהפועל רמת גן. אני משתדל כל פעם להחזיר להם בעבודה או באימונים, מה שאני יכול".