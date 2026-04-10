יום שישי, 10.04.2026 שעה 09:26
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
7021-7627אל נאסר1
6825-7528אל הילאל2
6620-5528אל אהלי3
6129-6528אל קאדיסיה4
4635-4927אל טאאוון5
4538-4528אל איתיחאד6
4249-4128אל אטיפאק7
3939-3628ניאום8
3443-3528אל פייחה9
3146-4627אל חאליג'10
3148-2927אל חאזם11
3040-3427אל שבאב12
2848-3427אל פאתח13
2656-3628אל חולוד14
2346-2528דאמאק15
2352-2928אל ריאד16
1657-2327אל אחדוד17
866-2527אל נג'מה18

"שייתנו לרונאלדו אליפות, זה מה שהם רוצים"

זעם בסעודיה. הליגה נכנסת לישורת האחרונה שלה ואל אהלי שהפסידה אתמול, יוצאת בהאשמות חמורות יחד עם שחקניה: "הם מנסים לתת את הגביע לאדם אחד"

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

הליגה הסעודית נכנסת לישורת האחרונה כשהאלופה עדיין לא הוכרעה. נותרו שישה מחזורים והלחץ כבר מורגש. נכון לעכשיו המוליכה היא אל נאסר של כריסטיאנו רונאלדו, עם יתרון של שתי נקודות על אל הילאל, אך עם משחק חסר. עד לפני יומיים אל אהלי הייתה במקום השני, אך לאחר התיקו מול אל פייחה היא ירדה מקום אחד.

שחקני אל אהלי התפוצצו אחרי התוצאה הזו, כאשר האשימו את השופט בכך שלא רצה שינצחו, לאחר שלא שרק לטובתם על נגיעת יד. גאלנו, שחקן פורטו לשעבר, טען שלא נתנו להם לנצח וכי בערב הסעודית רוצים שכריסטיאנו יהיה האלוף החדש: “שייתנו להם כבר את הגביע, זה מה שהם רוצים, הם מנסים להוציא אותנו מהמאבק בכל דרך, הם רוצים לתת את הגביע לאדם אחד, זה חוסר כבוד למועדון שלנו”, אמר בכעס רב ברשת X.

הוא לא היה היחיד. טוני העלה סטורי לחשבון האינסטגרם שלו, שאותו מחק לאחר מכן: “אנחנו כבר יודעים. ממי אנחנו מנסים לקחת את המקום הראשון? למי זה מועיל? זה ברור לגמרי. אני לא יודע מה עוד אנחנו יכולים לעשות. אם אתה תופס את הכדור עם שתי הידיים, זה לא פנדל? כשניסינו לדבר עם השופט, הוא אמר לנו להתרכז בליגת האלופות של אסיה. איך שופט יכול להגיד דבר כזה? הוא אמר שהוא מקליט הכול, אני מקווה שנוכל לשמוע את זה. אולי הוא מחק את זה...”.

כריסטיאנו רונאלדו. ייקח אליפות? (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו. ייקח אליפות? (רויטרס)

ההודעה החריפה של המועדון

גם המועדון עצמו פרסם הודעה רשמית שבה התלונן על השיפוט: “החלטות השופט השפיעו באופן ישיר על מהלך המשחק והתוצאה הסופית, מה שהשפיע גם על מיקום הקבוצה במאבק על התואר. טעויות כאלה מעוררות ספקות לגיטימיים לגבי תהליך בחירת השופטים. הקבוצה התמודדה עם החלטות שיפוט לא הוגנות, מצב בלתי מתקבל על הדעת שאינו תורם להתפתחות התחרות ואינו שומר על עקרון ההוגנות הספורטיבית, שאמור להיות הבסיס לכל טורניר מוצלח”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */