"שייתנו לרונאלדו אליפות, זה מה שהם רוצים"

הליגה הסעודית נכנסת לישורת האחרונה כשהאלופה עדיין לא הוכרעה. נותרו שישה מחזורים והלחץ כבר מורגש. נכון לעכשיו המוליכה היא אל נאסר של כריסטיאנו רונאלדו, עם יתרון של שתי נקודות על אל הילאל, אך עם משחק חסר. עד לפני יומיים אל אהלי הייתה במקום השני, אך לאחר התיקו מול אל פייחה היא ירדה מקום אחד.

שחקני אל אהלי התפוצצו אחרי התוצאה הזו, כאשר האשימו את השופט בכך שלא רצה שינצחו, לאחר שלא שרק לטובתם על נגיעת יד. גאלנו, שחקן פורטו לשעבר, טען שלא נתנו להם לנצח וכי בערב הסעודית רוצים שכריסטיאנו יהיה האלוף החדש: “שייתנו להם כבר את הגביע, זה מה שהם רוצים, הם מנסים להוציא אותנו מהמאבק בכל דרך, הם רוצים לתת את הגביע לאדם אחד, זה חוסר כבוד למועדון שלנו”, אמר בכעס רב ברשת X.

הוא לא היה היחיד. טוני העלה סטורי לחשבון האינסטגרם שלו, שאותו מחק לאחר מכן: “אנחנו כבר יודעים. ממי אנחנו מנסים לקחת את המקום הראשון? למי זה מועיל? זה ברור לגמרי. אני לא יודע מה עוד אנחנו יכולים לעשות. אם אתה תופס את הכדור עם שתי הידיים, זה לא פנדל? כשניסינו לדבר עם השופט, הוא אמר לנו להתרכז בליגת האלופות של אסיה. איך שופט יכול להגיד דבר כזה? הוא אמר שהוא מקליט הכול, אני מקווה שנוכל לשמוע את זה. אולי הוא מחק את זה...”.

כריסטיאנו רונאלדו. ייקח אליפות? (רויטרס)

ההודעה החריפה של המועדון

גם המועדון עצמו פרסם הודעה רשמית שבה התלונן על השיפוט: “החלטות השופט השפיעו באופן ישיר על מהלך המשחק והתוצאה הסופית, מה שהשפיע גם על מיקום הקבוצה במאבק על התואר. טעויות כאלה מעוררות ספקות לגיטימיים לגבי תהליך בחירת השופטים. הקבוצה התמודדה עם החלטות שיפוט לא הוגנות, מצב בלתי מתקבל על הדעת שאינו תורם להתפתחות התחרות ואינו שומר על עקרון ההוגנות הספורטיבית, שאמור להיות הבסיס לכל טורניר מוצלח”.