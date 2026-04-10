ב"ש ניצלה ממבוכה ענקית, זה לא יספיק מול מכבי

אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות בליגה מול הפועל חיפה והפועל פתח תקווה, שגרמו לה לאבד גובה, הפועל באר שבע רצתה להעפיל לגמר הגביע בפעם השלישית ברציפות – אבל זה לא היה קל. הקבוצה של רן קוז'וק איבדה ריכוז, ספגה שני שערים בתוספת הזמן ונגררה להארכה מביכה. למזלה הגדול היא התעשתה, כבשה שער שלישי והבטיחה מקום בגמר – שלישי ברציפות ורביעי בחמש שנים, וגם גמר רביעי ברצף עבור קוז'וק.

איציק כלפי ודובב גבאי בפודקאסט הפועל באר שבע עם פרק לסיכום ההעפלה לגמר הגביע. על הפתיחה החזקה של הפועל באר שבע לעומת הדעיכה בסיום, מה בכל זאת אפשר לקחת מהמשחק הזה, אם בכלל, מדוע אדר רטנר לא הגיע לבאר שבע בינואר וניהול המשחק של רן קוז'וק.

עוד בפרק: הפועל באר שבע מגיעה עייפה למשחק העונה מול מכבי תל אביב, שעשוי להתקיים באצטדיון מלא, איזה שינויים רן קוז'וק חייב לבצע כדי לייצב את הקבוצה? איך מתמודדים עם מכת הפציעות בהגנה ומה הבחירות של דובב גבאי לקראת המפגש הגדול בבלומפילד?