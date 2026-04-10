5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

ב"ש ניצלה ממבוכה ענקית, זה לא יספיק מול מכבי

הפתיחה החזקה והדעיכה, מה כן אפשר לקחת מהמשחק, ניהול המשחק של קוז'וק, הפציעות בהגנה והכנות למשחק הקרוב בבלומפילד. האזינו לפודקאסט הפועל ב"ש

ג'בון איסט חוגג (רדאד ג'בארה)
אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות בליגה מול הפועל חיפה והפועל פתח תקווה, שגרמו לה לאבד גובה, הפועל באר שבע רצתה להעפיל לגמר הגביע בפעם השלישית ברציפות – אבל זה לא היה קל. הקבוצה של רן קוז'וק איבדה ריכוז, ספגה שני שערים בתוספת הזמן ונגררה להארכה מביכה. למזלה הגדול היא התעשתה, כבשה שער שלישי והבטיחה מקום בגמר – שלישי ברציפות ורביעי בחמש שנים, וגם גמר רביעי ברצף עבור קוז'וק.

איציק כלפי ודובב גבאי בפודקאסט הפועל באר שבע עם פרק לסיכום ההעפלה לגמר הגביע. על הפתיחה החזקה של הפועל באר שבע לעומת הדעיכה בסיום, מה בכל זאת אפשר לקחת מהמשחק הזה, אם בכלל, מדוע אדר רטנר לא הגיע לבאר שבע בינואר וניהול המשחק של רן קוז'וק.

עוד בפרק: הפועל באר שבע מגיעה עייפה למשחק העונה מול מכבי תל אביב, שעשוי להתקיים באצטדיון מלא, איזה שינויים רן קוז'וק חייב לבצע כדי לייצב את הקבוצה? איך מתמודדים עם מכת הפציעות בהגנה ומה הבחירות של דובב גבאי לקראת המפגש הגדול בבלומפילד?

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
