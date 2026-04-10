"היינו קרובים לקטסטרופה": חשש מפציעת ויטור

אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות בליגה מול הפועל חיפה והפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע רצתה את הכרטיס לגמר הגביע שנה שלישית ברציפות, אבל רצתה שזה יהיה הרבה יותר קל. החבורה של רן קוז'וק שוב איבדה ריכוז ואפשרה לבני יהודה לחזור עם שני שערים בתוך תוספת הזמן ולכפות הארכה.

למזלה של באר שבע, היא ידעה להתעשת פעם אחת בהארכה, מצאה את השער השלישי בדרך ל-2:3 ולקחה את הכרטיס לגמר שנה שלישית ברציפות, רביעית בחמש השנים האחרונות, וגם גמר רביעי ברציפות עבור רן קוז'וק. לגבי המשחק מחרתיים (ראשון) נגד מכבי תל אביב, זה לא קרוב להספיק.

"בגביע חשוב לעבור, אבל היינו קרובים לקטסטרופה", אמרו בבירת הנגב, "לספוג שני שערים בתוספת הזמן מול קבוצה מהליגה הלאומית או מליגת העל זה משהו שאסור לקרות. יש נורות אדומות שנדלקות ואנחנו לא מצליחים לכבות אותם. נגד מכבי תל אביב נהיה חייבים להרים את היכולת".

קוז’וק בצעד לא אופייני

בבאר שבע לקחו הרבה אוויר אחרי השער המנצח של גיא מזרחי בהארכה כי הם ידעו שהדחה כזאת יכולה לגמור מנטלית את המשך הדרך. בקבוצה רואים נקודת אופי בכך שהצליחו לנצח למרות הלחץ הגדול שנוצר בשוויון של בני יהודה.

מאמן הקבוצה רן קוז'וק הצליח להפתיע את כולם בצעד לא אופייני מאז שהגיע לבאר שבע, כשביצע לא פחות משמונה שינויים בהרכב לעומת המשחק מול הפועל פתח תקווה. המאמן רצה לרענן, לחלק עומסים ולתת הזדמנות לשחקנים נוספים, אך גם הוא לא ציפה לראות את קבוצתו מאבדת יתרון מבטיח של 0:2 ומסתבכת עד כדי הארכה מול יריבה מהלאומית. הדאגה הגדולה היא כתוצאה מירידה גדולה ביכולת מאז היתרון הכפול המוקדם.

בבאר שבע מצאו גם נקודות אור. רועי לוי זכה למחמאות רבות אחרי הופעה מצוינת שכללה שער ובישול, בעוד שאיסט, שפתח לראשונה מאז שהצטרף בינואר, כבש שער בכורה והראה ניצוצות, כשבקבוצה מאמינים שהיה יכול לסיים עם יותר. גם יוני סטויאנוב ואמיר גאנח הציגו יכולת טובה ונראו חדים לאורך דקות ארוכות.

עם זאת, קוז'וק עצמו הודה לאחר המשחק כי החילופים שביצע לא השיגו את האפקט הרצוי, ואולי אף פגעו בקצב. לוקאס ונטורה הוחלף כבר בדקה ה-60, בין היתר כדי להימנע מספיגת כרטיס צהוב חמישי שהיה מונע ממנו לשחק מול מכבי תל אביב.

חשש שמיגל ויטור סיים את העונה

החשש הגדול בוקר ההעפלה ורגע לפני משחק קריטי שעשוי לקבוע את זהות הקבוצה שתסיים במקום הראשון, נוגע להשלכות הפיזיות. 120 הדקות הן בדיוק התסריט ממנו חששו בבירת הנגב, במיוחד כשהמשחק מול מכבי תל אביב כבר מעבר לפינה. הבעיה המרכזית היא במרכז ההגנה – מיגל ויטור חש דקירה בשריר הארבע ראשי וקיים חשש שסיים את העונה, אור בלוריאן סובל מרגישות וגם ג'יבריל דיופ נפצע במהלך המשחק.

מנגד, הלדר לופס צפוי לחזור מהשעיה ולעמוד לרשות הצוות המקצועי, בעוד ששי אליאס יחמיץ את המשחק הקרוב בעקבות צבירת כרטיסים צהובים. חמודי כנעאן, ניצל את הפגרה כדי לחזור לסגל והשאלה הגדולה היא האם הוא יכול להיות הפתרון שבאר שבע כל כך צריכה לקראת המשחקים הבאים.