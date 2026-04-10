יום ראשון, 12.04.2026 שעה 09:27
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8871-952081דטרויט פיסטונס
69%8646-933881בוסטון סלטיקס
65%8817-931981ניו יורק ניקס
62%9356-963381קליבלנד קאבלירס
57%9386-959681אטלנטה הוקס
56%9111-916879אורלנדו מג'יק
55%9222-939082טורונטו ראפטורס
54%9490-944182פילדלפיה 76'
54%9105-954082שארלוט הורנטס
48%9749-981882מיאמי היט
41%9428-894081מילווקי באקס
40%9898-954282שיקגו בולס
26%9365-863581ברוקלין נטס
25%9802-913081אינדיאנה פייסרס
21%9925-902880וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8729-955581אוקלהומה ת'אנדר
77%8781-948579סן אנטוניו ספרס
66%9548-994382דנבר נאגטס
65%8954-937981יוסטון רוקטס
60%9385-941582לוס אנג'לס לייקרס
57%9444-965082מינסוטה טימברוולבס
55%8862-900280פיניקס סאנס
51% 8924-903980לוס אנג'לס קליפרס
49%9400-938081פורטלנד בלייזרס
48%9430-942982גולדן סטייט ווריורס
33%9591-919881דאלאס מאבריקס
33%9477-912979ניו אורלינס פליקנס
28%9949-941582ממפיס גריזליס
28%9783-901581סקרמנטו קינגס
27%10201-959281יוטה ג'אז

"שרף עובד נהדר, מקבל החלטות טובות יותר"

למרות ההפסד 123:94 לאינדיאנה, הישראלי שסיים עם 19 נקודות ו-6 אסיסטים זכה למחמאות ממאמנו בברוקלין: "מושך אליו הרבה תשומת לב, זה מאוד חשוב"

בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

בן שרף ממשיך בגרף השיפור והעלייה ב-NBA, כאשר הלילה (בין חמישי לשישי) הוא בלט עם 19 נקודות בהפסד של ברוקלין 123:94 לאינדיאנה. הישראלי השווה שיא אישי עם 8 מ-16 מהשדה, 0 מ-4 משלוש ו-3 מ-3 מהעונשין. פתח בחמישייה והוסיף גם 5 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, לצד 2 איבודים, חסימה ומדד פלוס מינוס 11-.

המשחק הוכרע כבר מוקדם, כאשר הפייסרס פתחו פער דו-ספרתי ברבע הראשון, הגדילו את היתרון עד להפסקה ושמרו על שליטה מלאה גם בהמשך עד לסיום. אך למרות שהנטס נכנעו, שרף זכה למחמאות בארה”ב על עוד הופעה טובה מבחינה אישית.

“שרף מושך הרבה תשומת לב אליו”

ג’ורדי פרננדס, מאמן ברוקלין, דיבר בסיום המשחק על שרף ושם זרקור לגבי אחת מתכונותיו שעוזרות גם ברמה הקבוצתית: “הוא עושה עבודה נהדרת בכניסה לצבע עם הכדור, וזה מאוד חשוב, כי הוא מושך הרבה תשומת לב אליו מבחינת הגנת היריבה”.

פרננדס עוד אמר על הישראלי: “עכשיו, בן מתחיל להתרגל לקבל החלטות טובות יותר, בין אם זה לקלוע או למצוא את הקלעים. הוא סיים עם שישה אסיסטים ושני איבודי כדור, וזה מעולה”.

