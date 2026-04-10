"שרף עובד נהדר, מקבל החלטות טובות יותר"

בן שרף ממשיך בגרף השיפור והעלייה ב-NBA, כאשר הלילה (בין חמישי לשישי) הוא בלט עם 19 נקודות בהפסד של ברוקלין 123:94 לאינדיאנה. הישראלי השווה שיא אישי עם 8 מ-16 מהשדה, 0 מ-4 משלוש ו-3 מ-3 מהעונשין. פתח בחמישייה והוסיף גם 5 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, לצד 2 איבודים, חסימה ומדד פלוס מינוס 11-.

המשחק הוכרע כבר מוקדם, כאשר הפייסרס פתחו פער דו-ספרתי ברבע הראשון, הגדילו את היתרון עד להפסקה ושמרו על שליטה מלאה גם בהמשך עד לסיום. אך למרות שהנטס נכנעו, שרף זכה למחמאות בארה”ב על עוד הופעה טובה מבחינה אישית.

“שרף מושך הרבה תשומת לב אליו”

ג’ורדי פרננדס, מאמן ברוקלין, דיבר בסיום המשחק על שרף ושם זרקור לגבי אחת מתכונותיו שעוזרות גם ברמה הקבוצתית: “הוא עושה עבודה נהדרת בכניסה לצבע עם הכדור, וזה מאוד חשוב, כי הוא מושך הרבה תשומת לב אליו מבחינת הגנת היריבה”.

פרננדס עוד אמר על הישראלי: “עכשיו, בן מתחיל להתרגל לקבל החלטות טובות יותר, בין אם זה לקלוע או למצוא את הקלעים. הוא סיים עם שישה אסיסטים ושני איבודי כדור, וזה מעולה”.