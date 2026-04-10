נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8771-940280דטרויט פיסטונס
69%8528-919480בוסטון סלטיקס
65%8722-920780ניו יורק ניקס
62%9232-953180קליבלנד קאבלירס
56%9284-947280אטלנטה הוקס
56%9110-929581טורונטו ראפטורס
55%9008-904178אורלנדו מג'יק
54%8987-944081שארלוט הורנטס
53%9396-933681פילדלפיה 76'
47%9632-967881מיאמי היט
41%9771-943981שיקגו בולס
40%9320-881580מילווקי באקס
26%9240-852780ברוקלין נטס
25%9697-903680אינדיאנה פייסרס
22%9785-891179וושינגטון וויזארדס
 מערב 
79%8602-944880אוקלהומה ת'אנדר
77%8661-934678סן אנטוניו ספרס
66%8818-924780יוסטון רוקטס
65%9441-981681דנבר נאגטס
59%9312-931481לוס אנג'לס לייקרס
57%9312-951481מינסוטה טימברוולבס
56%8761-892979פיניקס סאנס
52%8808-894279לוס אנג'לס קליפרס
49%9303-926480פורטלנד בלייזרס
48%9306-931181גולדן סטייט ווריורס
34%9452-907880דאלאס מאבריקס
33%9333-901178ניו אורלינס פליקנס
28%9802-931481ממפיס גריזליס
28%9665-889180סקרמנטו קינגס
26%10100-944580יוטה ג'אז

"שרף עובד נהדר, מקבל החלטות טובות יותר"

למרות ההפסד 123:94 לאינדיאנה, הישראלי שסיים עם 19 נקודות ו-6 אסיסטים זכה למחמאות ממאמנו בברוקלין: "מושך אליו הרבה תשומת לב, זה מאוד חשוב"

בן שרף (רויטרס)
בן שרף ממשיך בגרף השיפור והעלייה ב-NBA, כאשר הלילה (בין חמישי לשישי) הוא בלט עם 19 נקודות בהפסד של ברוקלין 123:94 לאינדיאנה. הישראלי השווה שיא אישי עם 8 מ-16 מהשדה, 0 מ-4 משלוש ו-3 מ-3 מהעונשין. פתח בחמישייה והוסיף גם 5 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, לצד 2 איבודים, חסימה ומדד פלוס מינוס 11-.

המשחק הוכרע כבר מוקדם, כאשר הפייסרס פתחו פער דו-ספרתי ברבע הראשון, הגדילו את היתרון עד להפסקה ושמרו על שליטה מלאה גם בהמשך עד לסיום. אך למרות שהנטס נכנעו, שרף זכה למחמאות בארה”ב על עוד הופעה טובה מבחינה אישית.

“שרף מושך הרבה תשומת לב אליו”

ג’ורדי פרננדס, מאמן ברוקלין, דיבר בסיום המשחק על שרף ושם זרקור לגבי אחת מתכונותיו שעוזרות גם ברמה הקבוצתית: “הוא עושה עבודה נהדרת בכניסה לצבע עם הכדור, וזה מאוד חשוב, כי הוא מושך הרבה תשומת לב אליו מבחינת הגנת היריבה”.

פרננדס עוד אמר על הישראלי: “עכשיו, בן מתחיל להתרגל לקבל החלטות טובות יותר, בין אם זה לקלוע או למצוא את הקלעים. הוא סיים עם שישה אסיסטים ושני איבודי כדור, וזה מעולה”.

