יום שישי, 10.04.2026 שעה 15:41
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5728-6327מכבי פ"ת1
4632-4127מכבי הרצליה2
4330-3827הפועל ראשל"צ3
4340-4627הפועל כפר שלם4
4134-3228בני יהודה5
4032-3927הפועל ר"ג6
3832-3727מ.ס קריית ים7
3345-4427מכבי יפו8
3335-3327מ.ס כפר קאסם9
3335-2727הפועל רעננה10
3237-3127הפועל כפ"ס11
3243-2827הפועל עפולה12
3137-2827עירוני מודיעין13
3035-2827הפועל עכו14
2844-3428הפועל נוף הגליל15
2339-2927הפועל חדרה16

דקה 41: מכבי הרצליה - מכבי יפו 0:2

ליגה לאומית, מחזור 28: הצהובים כבר ביתרון כפול משערים של טוליץ בכדור חופשי וגם ברזילי. עוד כעת: קריית ים - מכבי פ"ת 2:0, ראשל"צ - עכו 0:1

סאלי גינון עם הכדור (שחר גרוס)
סאלי גינון עם הכדור (שחר גרוס)

כמידי יום שישי עוד מחזור של הליגה השנייה בטיבה בישראל הגיע, כשבשעה זו יש לנו שבעה משחקים מסקרנים. במוקד, מכבי הרצליה מארחת את מכבי יפו ומכבי פתח תקווה מתארחת אצל מ.ס קריית ים. במקביל, הפועל ראשון לציון מול הפועל עכו, הפועל כפר שלם נגד הפועל חדרה, הפועל כפר סבא פוגשת את מ.ס כפר קאסם, עירוני מודיעין את הפועל רמת גן והפועל רעננה את הפועל עפולה.

מכבי הרצליה – מכבי יפו 0:2

החבורה של שחר בראון הייתה במומנטום נהדר בחזרה מהפגרה הכפויה עם שני ניצחונות רצופים, אך הוא נקטע כשהפסידה 3:1 להפועל עכו במחזור האחרון. היום היא תרצה לתקן ולשמור על מרחק ביטחון מהמקום השלישי, כשהיא פוגשת את היפואים, להם שאיפות לתפוס מקום בפלייאוף העליון.

דקה 10, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: המארחת קיבלה כדור חופשי, אותו סובב באומנות טום טוליץ לרשת.

שחקני מכבי הרצליה מברכים את טוליץ (שחר גרוס)

דקה 21, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:2: רועי לוי עשה טעות, צעדון מצא את אוהד ברזילי, שכבש מול שער ריק.

מ.ס קריית ים – מכבי פתח תקווה 2:0

כאן יש לנו משחק מסקרן במיוחד. נועם שוהם וחניכיו מוליכים את הטבלה בגאון ובדרך הבטוחה לליגת העל, אך הם ממש לא רוצים להתחיל ליפול ולסבך את הסיכוי כשהם פוגשים מולם את המארחת, שגם כן עדיין שואפת לשחק בליגה הטובה בישראל בשנה הבאה.

דקה 2, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: הכדור הגיע לאווסו קוואמה, שבעט מחוץ לרחבה כדור שפגע באופק אטיאס ונכנס לרשת.

אווסו קוואמה בטירוף (חג'אג' רחאל)
אווסו קוואמה חוגג עם נועם שוהם (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (חג'אג' רחאל)

דקה 18, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:2: אווסו הכניס עדור על הלאמין ימאל לנואף בזיע, שסיים מול שער חשוף בקלילות.

נואף בזיע קופץ לשמיים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (חג'אג' רחאל)

הפועל ראשון לציון – הפועל עכו 0:1

סוג של משחק קצוות בין השלישית בטבלה לשלישית מהסוף. הקבוצה מעיר היין הייתה בכושר מעולה עד שהפסד קטע לה אותו, אך היא הצליחה להתאושש עם 1:2 על חדרה במחזור הקודם, וגם היום היא רוצה לנצח. בצד השני, הצפוניים הפתיעו את הרצליה במחזור הקודם והם מתקדמים לקורבן הבא, בתקווה להצליח לעשות זאת שוב ולשפר את סיכויים להישאר בליגה.

הפועל כפר שלם – הפועל חדרה 0:1

משחק בין שתי קבוצות שנמצאות בסיטואציות שונות לחלוטין. מצד אחד, המארחת חזק למעלה ויכולה בסנאריו מסוים לסיים את המחזור במקום השני בטבלה כשמנגד הקבוצה מהצפון נועלת את טבלת הליגה ולמעשה חייבת דחוף נקודות, כשהמצב שלה גם כך לא טוב בלשון המעטה.

דקה 25, שער! כפר שלם עלתה ל-0:1: אבנעזר ממאטו קיבל את הכדור וסיים נהדר לפינה בכדור שטוח.

הפועל כפר סבא – מ.ס כפר קאסם 0:1

שתי הקבוצות יחסית צמודות אחד לשנייה כשרק נקודה אחת מפרידה ביניהן, והן נמצאות במרכז הטבלה, אך עדיין במיקום שיכול לסבך אותן לקראת סוף העונה. הירוקים במומנטום גרוע במיוחד ולהם שישה הפסדים רצופים ולמעשה 12 משחקים ברצף שהם לא ניצחו בכל המסגרות. בצד השני של המתרס, האורחת גם הפסידה במחזור האחרון, אך לפני כן ניצחה.

דקה 29, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: כדור רוחב נהדר מצא את חמזה שיבלי, שסיים בלי בעיה פנימה.

עירוני מודיעין – הפועל רמת גן 1:0

זאת שמסובכת בתחתית אל מול מי שעדיין חולמת להגיע לליגת העל. האורדונים כמובן במצב האידאלי יותר, אך הם לא יציבים ואף הפסידו במחזור האחרון 3:1 לכפר שלם. בצד השני, המארחת דווקא לא הפסידה בשני המשחקים האחרונים אך היא לא יכולה להרשות לעצמה לעשות את זה היום.

דקה 12, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: יובל ששון כבש פנדל בקלילות.

דקה 22: עמית מאיר קיבל כרטיס אדום והשאיר את האורדונים בעשרה שחקנים.

דקה 37: לא ייאמן, ר”ג בתשעה שחקנים!! אדמס מוחמד קיבל כרטיס אדום ספק מוצדק.

הפועל רעננה – הפועל עפולה 0:0

כאן יש לנו התמודדות בין שתי קבוצות מהחלק התחתון של הטבלה, אך ביכולתן של שתיהן לחלץ את עצמן משם ואין דרך טובה יותר להתחיל לעשות זאת עם 3 נקודות היום. המארחת עם שני הפסדים רצופים ושלושה משחקים ללא ניצחון כשמנגד, הצפוניים גם לא ניצחון בשני המשחקים האחרונים שלהם.

