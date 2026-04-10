עמדה בלחץ: מכבי הרצליה גברה 1:3 על מכבי יפו

כמידי יום שישי עוד מחזור של הליגה השנייה בטיבה בישראל הגיע, כשקיבלנו שבעה משחקים מסקרנים ודרמטים. במוקד, מכבי הרצליה גברה 1:3 על מכבי יפו ומכבי פתח תקווה סיימה ב-2:2 מול מ.ס קריית ים. במקביל, הפועל ראשון לציון ניצחה 1:3 את הפועל עכו, 2:3 דרמטי להפועל כפר שלם על הפועל חדרה, הפועל כפר סבא גברה 0:1 על מ.ס כפר קאסם, עירוני מודיעין נכנעה 3:2 מול הפועל רמת גן והפועל רעננה והפועל עפולה נפרדו בתיקו 1:1.

מכבי הרצליה – מכבי יפו 1:3

החבורה של אלעד בראון עמדה בלחץ, ובמחזור שכמעט כל יריבותיה לצמרת השיגו 3 נקודות, היא הצליחה לצאת מחויכת מהאצטדיון בנתניה ולשמור על המקום השני. טום טוליץ ואוהד ברזילאי נתנו לה יתרון כפול, אבל גיא יצחקי היה שם במחצית השנייה כדי לצמק את התוצאה. בסופו של דבר המילה האחרונה הייתה שייכת לוילנטון אפונזה, שעם צ’יפ נהדר סגר סיפור ונתן שלוש נקודות להרצליה.

דקה 10, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: המארחת קיבלה כדור חופשי, אותו סובב באומנות טום טוליץ לרשת.

דקה 21, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:2: רועי לוי עשה טעות, צעדון מצא את אוהד ברזילי, שכבש מול שער ריק.

דקה 62, שער! מכבי יפו צימקה ל-2:1: כמו שהקלישאה אומרת – שתי נגיחות ברחבה זה גול. אז זה מה שהאורחים עשו, כשגיא יצחקי היה השני להשתמש בראשו והחזיר אותם למשחק.

דקה 88, שער! מכבי הרצליה גמרה את הסיפור עם 1:3: אפונזה לקח את הכדור מחצי המגרש ורץ כל הדרך לשער, לא התבלבל והקפית באומנות את השלישי של הקבוצה מהשרון.

מ.ס קריית ים – מכבי פתח תקווה 2:2

זה יכול לקרות גם לטובים ביותר. החבורה של נועם שוהם, שמוליכה את הליגה בגאון ונמצאת בדרך הבטוחה חזרה לליגת העל, איבדה יתרון כפול וסיימה בחלוקת נקודות עם הצפוניים. אווסו קוואמה ונואף בזיע נתנו את ההובלה לפ”ת, אבל סקו סילה וגיא סנקר היו שם בדקות הסיום כדי להוציא נקודה עבור קריית ים.

דקה 2, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: הכדור הגיע לאווסו קוואמה, שבעט מחוץ לרחבה כדור שפגע באופק אטיאס ונכנס לרשת.

דקה 18, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:2: אווסו הכניס עדור על הלאמין ימאל לנואף בזיע, שסיים מול שער חשוף בקלילות.

דקה 78, שער! קריית ים לא מוותרת והיא צימקה ל-2:1: ליאב פרדה העביר כדור רוחב שעבר את כל הגנת מכבי פתח תקווה והגיע לסקו סילה שבעט טוב פנימה.

דקה 85, שער! דרמה גדולה, קריית ים השוותה ל-2:2: גיא סנקר בעט בנגיעה רכה כדור שהכניע את מרקו וולף ושלח את המארחים לחגוג את השוויון.

הפועל ראשון לציון – הפועל עכו 1:3

גם כאן קיבלנו הרבה עניין ותהפוכות. אליג’יוס יאנקאוסקאס הנפלא היה הראשון שכבש עם שער בדקה ה-39, אבל ואליס ספיקנר נגח את השוויון בחצי השני. הכתומים הוכיחו למה הם ממוקמים בצמרת הגבוה ונלחמים על עליית ליגה, כשצמד הרועים, רועי הר ורועי זריהן, נתנו לראשון לציון שלוש נקודות סופר חשובות שלא אפשרו להרצליה לברוח לה במקום השני.

דקה 39, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:1: אליג’יוס יאנקאוסקאס קיבל כדור עומק גדול וסיים בצ’יפ נהדר.

דקה 67, שער! הפועל עכו השוותה ל-1:1: שני המחליפים עשו את ההבדל. רז טויזר הגביה כדור מהאגף הימני ואליס ספיקנר היה שם כדי לנגוח את השוויון.

דקה 77, שער! הפועל ראשון לציון חזרה להוביל ועלתה ל-1:2: אמיר ברקוביץ מצא נהדר את את רועי הר בתוך הרחבה, והוא מצידו לא התבלבל, בעט לפינה השמאלית והכניע את עומרי זוארץ.

דקה 80, שער! ראשון לציון כבר ב-1:3 והיא בדרך לניצחון: הפעם זה היה תורו של רועי זריהן, כשכדור קרן של אליאן רוחנא נחת על ראשו נכנס אל הרשת.

הפועל כפר שלם – הפועל חדרה 2:3

וואו, פשוט וואו, זאת הדרך היחידה לתאר את מה שהלך במגרש בשכונת התקווה בדקות הסיום. על פניו נראה היה שהכתומים בדרך לניצחון קל אחרי גול של אבנעזר ממאטו בדקה ה-25, אבל אז קיבלנו דקות סיום סופר דרמטיות, כשכל פעם החדרתיים מצאו את השוויון, אבל בכפר שלם ידעו לענות ולהחזיר אליהם את היתרון, כשבסופו של דבר שער של יובל אשכנזי (השני שלו במשחק) בדקה ה-95 הכריע את ההתמודדות.

דקה 25, שער! כפר שלם עלתה ל-0:1: אבנעזר ממאטו קיבל את הכדור וסיים נהדר לפינה בכדור שטוח.

דקה 86, שער! הפועל חדרה השוותה ל-1:1: בסיל חורי נתן כדור לכריסטיאן בלה שסיים נהדר ומצא את השוויון.

דקה 87, שער! הפועל כפר שלם חזרה להוביל מיד: השוויון לא נשמר אפילו דקה אחת, כשיובל אשכנזי לקח את העניינים לידיים שלו והחזיר את היתרון למארחים עם 1:2.

דקה 90, שער! הפועל חדרה שוב השוותה: וואו מה שקורה באצטדיון בשכונת התקווה, ינאי בן שושן לא נתן לכתומים לחגוג יותר מדי וקבע 2:2.

דקה 90+5, שער! כפר שלם שוב פעם חזרה להוביל והיא ב-2:3: אין מילים לתאר את המשחק הזה. הכתומים הראו כל כך הרבה אופי, ועוד פעם זה היה יובל אשכנזי שכבש. מזה חדרה כבר לא תצליח לחזור.

הפועל כפר סבא – מ.ס כפר קאסם 0:1

משחק רגוע יחסית קיבלנו באצטדיון לויטה, בטח ביחס לשאר משחקי המחזור ששוחקו במקביל. חמזה שיבלי כבש את השער היחידי בהתמודדות בדקה ה-29 ושלח את הירוקים מהשרון לחגוג עם שלוש נקודות, שנכון לכתיבת שורות אלו מציבות אותם במקום ה-8 שמוביל לפלייאוף העליון. כפר קאסם מנגד תשחק בפלייאוף התחתון ותקווה להימנע מקרבות הירידה.

דקה 29, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: כדור רוחב נהדר מצא את חמזה שיבלי, שסיים בלי בעיה פנימה.

עירוני מודיעין – הפועל רמת גן 3:2

גם באצטדיון בבת ים קיבלנו משחק לא שגרתי, כשהאורדונים אומנם יצאו עם ידם על העליונה בסיום, אך הם עשו זאת בדרך הקשה ועם 9 שחקנים בלבד לאורך רוב שלבי המשחק, אחרי שעמית מאיר ואדמס מוחמד הורחקו בכרטיס אדום. ר”ג הראתה הרבה אופי, ויובל ששון, יהלי שבו וסודיק פאטי נתנו לה שלוש נקודות שמשאירות אותה בצמרת, בעוד שיריבתה ממודיעין מסובכת קשות במאבקי הירידה.

דקה 12, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: יובל ששון כבש פנדל בקלילות.

דקה 22: עמית מאיר קיבל כרטיס אדום והשאיר את האורדונים בעשרה שחקנים.

דקה 37: לא ייאמן, ר”ג בתשעה שחקנים!! אדמס מוחמד קיבל כרטיס אדום ספק מוצדק.

דקה 45, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:2: בתשעה שחקנים, יובל ששון דייק פנדל נוסף והכפיל את היתרון.

דקה 50, שער! עירוני מודיעין צימקה ל-2:1: יהלי שבו קיבל את הכדור בפינה של הרחבה, וכשהוא שלוש דקות בלבד על כר הדשא הוא הפציץ לחיבורים וצימק את התוצאה.

דקה 90+1, שער! הפועל רמת גן סגרה סיפור עם 1:3: האורדונים קיבלו כדור עונשין מ-11 מטרים, סודיק פאטי ניגש לבעוט ולא התבלבל.

דקה 90+9, שער! האם עירוני מודיעין צימקה ל-2:3: דוד דגו לא וויתר והחזיר את המארחת למשחק, אך השעון לא לטובתה ויהיה לה קשה למצוא את השוויון בזמן שנותר.

הפועל רעננה – הפועל עפולה 1:1

דרמה לא קטנה הגיעה אלינו מאצטדיון רמת גן, כשבסיומה הצפוניים יצאו עם נקודה אחת מההתמודדות מול רעננה. עומר דהן לא התבלבל מול השוער בדקה ה-57 והעלה את המארחים ליתרון, אך במהלך האחרון של המשחק, בדקה ה-96, יניב בריק דייק בכדור עונשין מ-11 מטרים עבור עפולה ודאג לסיים את המפגש בחלוקת נקודות.

דקה 57, שער! הפועל רעננה כבשה ראשונה והיא ב-0:1: וונדרסון נתן מסירת עומק נהדרת לעומר דהן, שלא התבלבל לבד מול השוער ובעט מדויק פנימה.

דקה 90+6, שער! הפועל עפולה השוותה ל-1:1 במהלך האחרון של המשחק: הצפוניים קיבלו פנדל בדקה האחרונה של המשחק, יניב בריק בעט מדויק ודאג להחזיר אותם הביתה עם נקודה.