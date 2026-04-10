יום שישי, 10.04.2026 שעה 12:48
כדורגל עולמי

יוכל לשחק מול מסי וסוארס: סינסינטי אחרי ניימאר

דיווח בארצות הברית: הקבוצה מה-MLS בוחנת באופן רציני החתמת ענק בדמותו של הכוכב הברזילאי. המכשול - חוזהו בסנטוס והדרישה הכלכלית. כל הפרטים

ניימאר (IMAGO)
יעד חדש בדרך? סינסינטי בוחנת את צירופו של ניימאר

בארצות הברית מדווחים כי סינסינטי מה-MLS בוחנת ברצינות את האפשרות להחתים את ניימאר. המועדון פתח במגעים ראשוניים עם נציגיו של כוכב סנטוס כדי לבחון את מידת העניין שלו במעבר ומהו המתווה הכלכלי הנדרש לעסקה.

על פי ה’אתלטיק’ וה-ESPN, המעקב אחרי הברזילאי החל למרות שהוא חתום במועדון נעוריו מברזיל עד סוף שנת 2026. סינסינטי ביררה מהי המסגרת הפיננסית שתידרש כדי להוציא לפועל החתמה בסדר גודל כזה.

עתידו של ניימאר צפוי להתבהר באופן סופי רק לאחר סיום מונדיאל 2026, ללא קשר לשאלה אם השחקן ייקח חלק בטורניר במדי הסלסאו. הכוכב לא זומן לסגל של נבחרת ברזיל מאז חודש אוקטובר 2023.

ניימאר, מסי וסוארס. ישחקו באותה ליגה? (רויטרס)

שש הופעות בלבד ב-2026

ניימאר נעדר מהמגרשים בשבועיים האחרונים עקב פציעה בברך, שצמצמה את הופעותיו בשנת 2026 לשש בלבד. מאמנו בסנטוס, קוקה, אישר כי השחקן עבר הליך רפואי בברכו כדי להגיע בשיא הכושר לקראת גביע העולם ביוני.

כזכור, מאמנה של ברזיל קרלו אנצ'לוטי הצהיר כי ניימאר יישקל לסגל המונדיאל רק אם יהיה בכושר מלא. בזמן חסרונו, הסלסאו הפסידו 2:1 לצרפת וניצחו 3:1 את קרואטיה בצמד משחקי הידידות שנערכו בחלון הבינלאומי האחרון.

