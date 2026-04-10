יום שישי, 10.04.2026 שעה 20:46
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'אן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה-הרצגובינה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 ??? 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
 בית 11 
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
515-58לטביה4
116-38אנדורה5
 בית 12 
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

הטרגדיה של מי שהעלה את שבדיה לגביע העולם

גוסטב לונדגרן שיחק בליגה ה-4 עד גיל 26, ולליגה הבכירה עלה רק בגיל 29. לפני שבועיים הוא היה גיבור האומה בפלייאוף המונדיאל, אבל אז הגיע טוויסט

גוסטב לונדגרן ו-ויקטור גיוקרש בטירוף (IMAGO)
גוסטב לונדגרן ו-ויקטור גיוקרש בטירוף (IMAGO)

יורגורדן ניצחה את גאיס במחזור הפתיחה של הליגה השבדית ביום שני, אבל עוזר המאמן אלבין אקדאל לא שמח. הוא כמעט בכה בגלל פציעה של כוכב היריבה. "זה יום עגום בגלל מה שקרה לגוסטב לונדגרן", הוא אמר, וביטא את הרגשות של כולם. אף אחד בכדורגל השבדי לא הצליח לחייך אחרי שהקיצוני של גאיס קרע גיד אכילס בחימום. הוא ייעדר כעת מהמונדיאל, וכך נהרס אחד הסיפורים המרגשים ביותר של הטורניר – לא פחות. 

גוסטב לונדגרן היה אמור למשוך תשומת לב רבה בגלל דרכו יוצאת הדופן. הרי הוא כבר בן 31, ואת רוב הקריירה בילה בקבוצות חובבים. כדורגל מקצועני לא היה רלוונטי לגביו בתקופה זו, ואת רוב כספו הוא הרוויח כנגר וכשיפוצניק. את הופעת הבכורה בליגה השבדית הוא ערך רק לפני שנתיים, ומיד הפך לאחד השחקנים המובילים בה. כל המדינה התאהבה בו עוד לפני שהוא הינדס את השער שהעלה את הנבחרת למונדיאל כנגד כל הסיכויים במשחקו השני בלבד במדים הלאומיים. עם אופי מושלם וסגנון משחק חינני, אי אפשר היה אחרת. הכסף הגדול שולט בכדורגל המודרני, אבל לונדגרן ייצג משהו אחר לגמרי. הוא הסמל של אותנטיות, ופציעה בעיתוי כה אומלל נתפסת בשבדיה במונחים של טרגדיה.

למעשה, בנעוריו לונדגרן אפילו לא ראה בכדורגל ענף ספורט מועדף. בבית ספר הוא הצטיין כשוער בהוקי קרח, ונחשב לכישרון מבטיח גם בהוקי אולמות. אבא שלו הופתע כאשר בחר לבסוף דווקא בכדורגל והצטרף עם החברים לקבוצה כפרית בשם טולו, איתה עלה מהליגה השישית לחמישית כאשר היה בן 18. בחלוף שנתיים, בגיל 20, עשה לונדגרן צעד "אחורה" ועבר למועדון מעיירת מגוריו, אונסלה. היא נמצאת בפרבר הדרומי של גטבורג, ושם הוא התגורר תמיד. הוא היה רגיל לסביבה, ראה בכדורגל תחביב, ולא רצה לעזוב גם כאשר קבוצות "גדולות" יותר מהסביבה הציעו לו לנסות את מזלו אצלן. 

גוסטב לונדגרן (IMAGO)

העלייה עם אונסלה

אז הוא בילה באונסלה 6 שנים תמימות. ב-2016 היא עלתה לליגה החמישית, ב-2018 טיפסה לליגה הרביעית, וב-2021 נבחר לונדגרן לשחקן המצטיין בה. זה היה הישג נחמד, וחבריו אמרו לו שהוא היה צריך לשחק ברמה גבוהה יותר כבר מזמן, אבל גוסטב לא חשב בכיוון. כדורגל היה עבורו בילוי כייפי עם חברים, ובגיל 26 היה מגוחך לדמיין משהו מעבר לקבוצת חובבים. אם כבר היה לו פוטנציאל, הוא בזבז אותו. זה היה קו המחשבה כאשר הוא קיבל לפתע הצעה ממועדון מכובד מאוד.

זה היה עניין של מזל כי פרדריק הולמברג בדיוק מונה למאמן גאיס. בלם העבר שיחק לצד לונדגרן באונסה, ואף אימן אותו שם. הוא היה חבר שהכיר את החלוץ היטב, וגאיס היתה זקוקה לשחקנים כמוהו במצבה. מדובר במועדון חשוב מגטבורג שהתדרדר לליגה השלישית. כולם עזבו, היה צריך להתחיל את הבניה מאפס עם תקציב נמוך, וזה היה הזמן לקח כוכב חובב אלמוני. ללונדגרן היו ספקות גדולים מאוד לגבי יכולתו להשתלב בליגה השלישית, והציפיות התריעו אותו מאוד, אבל הולמברג היה האיש הנכון לשכנע אותו. בזכותו, הוא העז לעזוב את הקבוצה הביתית שלו ולנדוד אל הלא נודע בעיר הגדולה בגיל כמעט 27. ליתר בטחון, הוא ביקש להכניס בחוזהו סעיף שאפשר לו לבטל את הכל ולחזור לאונסלה בכל שלב. המאמן-חבר הסכים גם לזה. הוא היה בטוח בהצלחתו.

היה כאן גם היבט משפחתי משעשע כי באביו כריסטר אהד את ארגריטה ואחיו הבכור טוביאס היה בצד של גטבורג – הקבוצה הבכירה של העיר. גאיס היא היריבה של שתיהן, אבל המעבר של גוסטב גרם לכל בני הבית לשנות את ההעדפה ולהתחיל ללכת למשחקיה. הם הופתעו לראות את הקיצוני תופס מקום קבוע בהרכב, וגאיס דהרה בחזרה לליגה השנייה כבר בעונת הבכורה שלו ב-2022. המומנטום נמשך עם עליה שניה ברציפת ב-2023. לונדגרן, שהיה מלך הבישולים עם 12 אסיסטים, הפך לאליל האוהדים, ובגיל כמעט 29 הגיע לראשונה בחייו לליגה הבכירה.

איך כדורגלן חובב יסתגל למציאות החדשה? בקלילות. לונדגרן היה בין המבשלים המובילים בעונת 2024 כאשר גאיס תקעה יתד במרכז הטבלה, וכבר אז נשמעו בתקשורת קריאות הפרשנים לזמנו לסגל הנבחרת. באופן כללי, רוב מוחלט של כוכבי נבחרת שבדיה מייצגים קבוצות בליגות אירופיות חזקות יותר, אבל לונדגרן כבש את הדמיון בזכות שמחת החיים הטהורה שלו. הוא היה כל כך חריג בנוף עם פעולות ישירות וחצופות לאורך האגף הימני, וכולם נשבו בקסמו. "אני בכלל לא חושב על הנבחרת, זה מרגיש לי לא הגיוני", אמר אז לונדגרן.

גוסטב לונדגרן (IMAGO)

עונת 2025 היתה טובה אפילו יותר. הפעם גאיס רצה בצמרת, הולמברג הוגדר כאחד המאמנים הטובים בשבדיה, ורק הסנסציה המטורפת של מיאלבי, הקבוצה הכפרית שזכתה באליפות, מנעה מהנציגה הירוקה-שחורה של גטבורג להיות מוכתרת להפתעת השנה. גאיס סיימה במקום השלישי, העפילה למוקדמות קונפרנס ליג, והחלפת המאמן הלאומי גרמה להגשמת המשאלה של הציבור. גרהאם פוטר האנגלי, שירש את יון דאל טומאסון המפוטר, זימן בנובמבר את לונדגרן בן ה-30 לסגל. 

ההגעה לנבחרת

"זה מדהים. אני כל כך גאה בו. גוסטב תמיד מתאים את עצמו לרמה החדשה", התפייט הולמברג. "אני בוכה מהתרגשות", אמר אבא כריסטר על בן הזקונים שלו. הופעת הבכורה נערכה בשלהי מוקדמות המונדיאל, כאשר לשבדיה כבר לא היה סיכוי להעפיל ישירות בתום קמפיין כושל במיוחד. פוטר ניצל את ההזדמנות כדי לנסות מספר שחקנים חדשים במשחק האחרון, ולונדגרן הבקיע בתיקו 1:1 נגד סלובניה. אחרי המשחק, הוא היה קצת נבוך ולא ידע איך להתמודד עם ההמולה. "גוסטב הוא אחד האנשים הכי נעימים שפגשתי בכדורגל אי פעם", אומר העיתונאי השבדי הוותיק מיכאל ואגנר.

באופן טרגי, זה היה המשחק היחיד של בנו בנבחרת שהספיק לראות כריסטר. במהלך מחנה האימונים בספרד בינואר, התבשר גוסטב על מותו של האב בגיל 79. במסגרת ההתמודדות עם האבל, הוא בחר להתמסר עוד יותר לכדורגל כדי לא לשקוע בדיכאון. במשחק הגביע מול לנדסקרונה, הוא הבקיע שער בסגנון ליאו מסי וסיפק בישול. פוטר, שהגיע ליציע במיוחד כדי לצפות בו, התלהב מאוד מכושרו, והוחלט שהוא יהיה חלק מהסגל לקראת פלייאוף העליה למונדיאל.

גוסטב לונדגרן (IMAGO)

כי למרות שסיימה את המוקדמות עם מאזן מביש ללא ניצחון, קיבלה שבדיה הזדמנות נוספת בזכות הצלחתה בליגת האומות. היא ניצחה את אוקראינה בחצי הגמר, ובגמר אירחה את פולין. האורחים היו עדיפים, והתוצאה עמדה על 2:2 כאשר החליט המאמן להמר על לונדגרן. היה זה צעד נועז, והוא השתלם מאוד. השיפוצניק לשעבר נכנס בדקה ה-80, ובדקה ה-88 ביצע פריצה סוחפת באגף שיצרה ערבוביה ברחבה. ויקטור יוקרש ניצל אותה כדי להבקיע את שער הניצחון. לונדגרן חגג עם כוכב ארסנל, והמדינה יצאה מגדרה מרוב אושר. זה היה הרגע בו הוא השתדרג משחקן אהוב לאגדה אמיתית.

בדקות ספורות על הדשא, היה אחראי לונדגרן להעפלה למונדיאל, והיה ברור לגמרי שהוא יהיה חלק אינטגרלי מהסגל. לא היה שחקן ראוי ממנו, והדרך המופלאה מהליגה השישית לגביע העולם הייתה אמורה לעשות הרבה כותרות בקיץ. ואז באה הפציעה, עוד לפני שריקת הפתיחה של העונה החדשה. "אני בהלם", אמר לונדגרן, ושבדיה בהלם ביחד איתו. אתמול עבר הכוכב ניתוח מוצלח, אולי יתאושש ויחזור חזק מאי פעם, אבל את גביע העולם ואת ההופעה ההיסטורית של גאיס באירופה הוא יחמיץ. זו באמת טרגדיה ספורטיבית במלוא מובן המילה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
