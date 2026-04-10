"ב"ש הכי טובה, זאת סיטואציה חיובית בשבילנו"

משחק העונה בפתח. ביום ראשון (20:30) מכבי תל אביב תארח את הפועל באר שבע במסגרת המחזור האחרון של העונה הסדירה, עם אפשרות לצמצם את הפער רגע לפני פתיחת הפלייאוף העליון שצפוי להיות לוהט. מאמן הצהובים רוני דיילה, דיבר לקראת המפגש מול המוליכה במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

חזרתם מאוד טוב לליגה, עם ניצחון טוב. איך אתם מתכוננים למשחק הקרוב?

”כמו שאמרתי, הפוקוס היחיד שלי זה לשפר את הקבוצה. זה כמו גמר גביע בשבילנו. אין קסם, אנחנו עובדים קשה כל יום, מנסים לשפר מה שצריך, אני רואה שחקנים שרוצים להשתפר ולהופיע, אם נעשה אותם הדברים נצליח בראשון. באר שבע עד כה הם הקבוצה הכי טובה והלחץ עליהם, אנחנו רודפים כרגע, זאת סיטואציה טובה”.

שיחקתם במשחק הקודם כאילו לא הייתה פגרה. היית מופתע מהרמה?

”היו הרבה דברים טובים אבל גם כאלה שפחות. אני לא מופתע, הרמה שלנו עולה כל הזמן וזה פרס טוב לשחקנים וכולם, שמבינים שצריך לעבוד ככה. אנחנו צריכים לפגוש קבוצות אחרות עכשיו כמו באר שבע וחיפה, הן ברמה אחרת ועכשיו נראה את רמת האינטנסיביות שלנו”.

דיילה: "מבחן גדול בשבילנו. מוכנים להכל"

צפית במשחק אתמול?

”כן, הם תוקפים הרבה ולוחצים, יש הרבה מצבים נגדם אבל הם גם מייצרים”.

לדעתך יש לך יתרון בגלל שהם שיחקו עם הארכה?

”אנחנו נראה. לפעמים זה טוב גם לשחק כי זה נותן לך אינטנסיביות”.

רוני דיילה והצוות (חגי מיכאלי)

“ננסה לנצח הכל”

יש לך שני משחקים קריטיים עכשיו.

”אנחנו הולכים לנסות לנצח הכל. צריך ליהנות מזה. זה החלק הכיפי, בשביל זה אנחנו מתאמנים. כל משחק הוא חשוב. יש לנו סגל שיכול לשחק ברמות הגבוהות בכל משחק”.

סהיטי והייטור חזרו. הם בכושר?

”הם יהיו בסגל. הם בכושר, הם התאמנו כל החודש, כמובן שזה שונה להתאמן עם הקבוצה אבל הם במצב טוב פיזית”.

אמיר סהיטי (חגי מיכאלי)

שיחקת רק נגד בית”ר, התמונה של מכבי תל אביב לא מנצחת משחקים גדולים זה לא תמונה טובה. יש לכם רצון לשנות את זה?

”זאת האמת. עכשיו זה מבחן גדול בשבילינו, יש לנו שני משחקים השבוע, זאת הדרך להשתפר, לשחק את המשחקים האלה. יש לנו סגל צעיר שעבר הרבה שינויים. אנחנו מוכנים ואני מצפה לבחון אותנו”.

רוני דיילה ואיתמר נוי (חגי מיכאלי)

“זה מבחן גדול בשבילנו”

כששיחקת נגד בית”ר הם שינו מערך, גם באר שבע מנסה משהו חדש, אתה חושב שזאת הכנה טובה בשבילך גם לשנות?

”אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל מערך, מה שהם יעשו הם ישחקו עם אותם עקרונות, אנחנו יכולים לשנות מערכים, זה מבחן גדול בשבילנו. אנחנו מוכנים להכל”.

מה לגבי סיסוקו ובליץ’?

”הם משתפרים, עדיין לא מוכנים. בליץ’ במצב שונה הרבה יותר ממה שהוא היה לפני”.

כריסטיאן בליץ' (חגי מיכאלי)

גם איתמר נוי דיבר לקראת המשחק: ”מרגישים בכושר טוב. עבדנו והתאמנו כל התקופה, אני שמח שכולנו ביחד. מוכנים לכל משחק שיגיע”.

מה המפתחות לניצחון ביום ראשון? לא יודעים עדיין לגבי קהל. איך מנצחים?

”הפוקוס צריך להיות להמשיך בדרך שלנו. כדורגל התקפי ויוזם, נצטרך להיות חזקים בפן המנטלי. אנחנו מוכנים”.

ניצחון ביום ראשון מחזיר אתכם למאבק האליפות, כמה מבינים את זה?

”כל משחק הוא קריטי. זה משחק גדול ברור. הפוקוס כרגע הוא על ראשון. מקווה שנבוא כמו שאנחנו יודעים וניקח 3 נקודות”.

שחקני מכבי תל אביב באימון (חגי מיכאלי)

נוי: צריך לעשות צעד קדימה

היתרון של באר שבע זה שהכדורגל שלהם מאוד אינטנסיבי. אחרי חודש וחצי של חופש ראינו שזה דועך, יש אסטרטגיה מיוחדת למשחק?

”יש לנו את ההכנה שלנו. לא אדבר על זה יותר מדי. מעבר לזה אנחנו עושים דרך בתקופה האחרונה, עושים דברים כמו שהצוות רוצה, צריכים לעשות צעד קדימה. יש פה קבוצה חזקה מאוד”.

איתמר נוי (חגי מיכאלי)

זה פחות קשור לצוות האימון הנוכחי, עד עכשיו אתם לא מנצחים את המשחקים הגדולים. מה קרה לכם עם זה העונה?

”כן, היו יותר מדי משחקים שהיינו צריכים לשחק שם טוב יותר, זה משהו שאנחנו יודעים שצריכים לעשות יותר טוב. זה הזמן שלנו להוכיח את זה. אנחנו עושים פה דרך”.

אין הרבה כדורגלנים שיכולים לשתף בענייני צבא, ספר על הקשר שלך עם הזרים.

”מנסים להסביר את הסיטואציה הלא נורמלית הזאת, זה לא תמיד פשוט. המועדון עוטף אותם בצורה מאוד טובה, גם אנחנו כשחקנים, אני באופן אישי דיברתי איתם לא מעט. מסבירים להם שאנחנו ביחד”.