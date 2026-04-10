"האם מגיע לנו פלייאוף עליון? אין מגיע בכדורגל"

מכבי נתניה חזרה לליגת העל מפגרת המלחמה הכפויה ברוח סערה, עם 2:3 גדול על מ.ס אשדוד אחרי שחזרה מפיגור כפול. לקראת המחזור הבא מחר (שבת, 20:00) מול הפועל חיפה ועם השאיפה להתברג לפלייאוף העליון במשחק האחרון של העונה הסדירה, מאמן היהלומים, רוני לוי, ומגן הקבוצה, עמית כהן, העניקו ראיון ל-ONE.

רוני לוי: לא מתרכזים במגרשים אחרים, אלא רק בעצמנו

השארתם לעצמכם סיכוי לעלות לפלייאוף העליון, אבל אתם מגיעים למשחק שאתם לא תלויים בעצמכם. איך נערכים למשחק הזה כשהאוזניים הולכות גם למשחק השני במקביל?

”אנחנו פחות מתעסקים בזה, אנחנו מתעסקים בעצמנו. אנחנו צריכים לנצח את המשחק ומבינים שאנחנו צריכים לשפר את רמת המשחק שלנו. לא מספיק 60 דקות טובות, צריך 90 דקות טובות”.

איך אתה מסביר את הפערים במשחק האחרון? בחצי השעה הראשונה הייתם באיזשהו הלם אולי. הופתעת מהפתיחה?

”מאוד, והייתי מאוד מאוכזב. אבל יכול להיות שאחרי שקיבלנו במשחק הקודם מכה בראש זה השפיע וחלחל על הביטחון של השחקנים ושל הקבוצה. אני שמח על זה שידענו לחזור, גם מבחינה מנטלית וגם מבחינת האופי וכמובן מבחינת הכדורגל. 60 דקות זה לא מספיק, אנחנו צריכים 90 דקות כאלה”.

רוני לוי: "נעשה את שלנו ונקווה לטוב"

איך שמים את המחשבות על המשחק של הפועל פ”ת בצד?

”אנחנו ממש לא מתרכזים בזה, אלא צריכים לעשות את שלנו בכל משחק, בלי קשר למה שהקבוצות האחרות עושות. נקווה שנשחק כדורגל טוב וננצח, ואז נסתכל כמובן ונקווה מאוד שהדברים יסתדרו לטובתנו. אנחנו צריכים לעשות את שלנו ולקוות לטוב”.

ממה שאתה מרגיש את הקבוצה מאז שהגעת, למכבי נתניה מגיע להיות בפלייאוף העליון?

”אני לא מכיר את המושג הזה. אני מכיר את המושג שבסוף סופרים את הכסף במדרגות ושמי שצובר מספיק נקודות משיג את המטרות שלו, ואז כנראה שמגיע לו”.

יהיו רק 1,000 אוהדים כרגע. עד כמה זה שונה?

”עברנו תקופה מאוד קשה ולא נעימה במדינה. אחרי ששיחקנו בלי קהל, אז 1,000 זה נהדר, אבל נקווה שכולם יחזרו במהרה כי כולנו יודעים שלקהל שלנו יש משקל גדול. בינתיים נשתדל לשמח גם את אלה שבאים וגם את אלה שבבית”.

אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)

איך אתה רואה את המשמעות אם להיות בפלייאוף עליון או תחתון?

”אני פחות רוצה להתייחס לעתיד, יהיה לי מה להגיד אחרי המשחק. אני מקווה שנעבור את המשחק בצורה טובה ושננצח ונהיה בפלייאוף העליון”.

אתה פוגש את הפועל חיפה בפעם הראשונה מאז שעזבת.

”עברתי שם תקופה נהדרת. היחסים שלי עם יואב כץ, שאני מאוד אוהב אותו, הם טובים מאוד. בכדורגל, כשנפגשים, רוצים לנצח”.

זה נותן יותר מוטיבציה? היית צריך להמשיך שם.

”זה נגמר נהדר, התקופה הייתה נהדרת, נרצה מאוד לנצח כמו כל קבוצה. אני מאוד רוצה שהפועל חיפה יצליחו בעתיד, היא קבוצה חשובה לכדורגל הישראלי ויקרה לליבי ואני בטוח שהיא תצליח לעמוד במשימות שלה העונה”.

יואב כץ ורוני לוי (שחר גרוס)

אם הפועל חיפה הייתה מתחילה את העונה ככה, היא הייתה יכולה להיאבק על פלייאוף עליון.

”אני מסכים, אני חושב שגם לפני שהם עשו את החיזוק היה להם שלד מצוין של ישראלים, שחלקם היו איתי בעונה שעברה. בנוסף, הם עשו רכש אינטנסיבי וזה מחזק אותם מאוד. אנחנו יודעים שכשחוזרים מפגרה לפעמים לוקח זמן להיכנס לעניינים והם כנראה קיבלו את מכבי תל אביב בכושר טוב מאוד. אני לא חושב שזה מעיד על משהו, כל משחק בפני עצמו. אנחנו מכבדים אותם ומעריכים אותם מאוד מקצועית ונשתדל לעשות הכל בצורה הכי טובה”.

יש לך כמה טיפים לתת לקבוצה? אתה מכיר שם קצת שחקנים.

”כן. אני מכיר שם הרבה שחקנים, את המועדון, הצוות, אני חבר טוב של כולם שם, אבל בכדורגל כל אחד עם הרצונות והמטרות שלו עם הקבוצה שלו. כל אחד יעשה את המקסימום שלו”.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

עמית כהן: נקווה לעשות את העבודה שלנו ושהכוכבים יסתדרו

אתם לא תלויים בעצמכם. אי אפשר לעשות באמת את ההפרדה ולא להתעדכן מה קורה שם. איך עושים את ההפרדה?

”אנחנו חייבים לעשות את ההפרדה ולא להתייחס לזה. אנחנו תמיד רוצים לנצח, בין אם מדובר במשחק כזה קריטי ובין אם זה משחק גארבייג’ טיים או אפילו אימון. נתייחס ברצינות ונבוא לנצח, נקווה שנעשה את העבודה שלנו ושהכוכבים יסתדרו”.

אתה זוכר בקריירה שלך סיטואציה כזו?

“בעונה הראשונה שלי בבוגרים, בהפועל חדרה, הייתה לי בדיוק סיטואציה כזו, הובלנו 0:2 נגד מכבי נתניה ובסוף לא ניצחנו, נגמר 2:2, אבל שם הכוכבים גם הסתדרו ועשינו פלייאוף עליון. מקווה שגם פה זה יקרה”.

איך אתה מסביר את הפער בין שני חלקי המשחק מול אשדוד?

”כדורגל ואיכות הראינו כל כך הרבה פעמים העונה, וגם במשחק הזה, בעיקר מהדקה ה-30. אנחנו נופלים לצערי הרבה פעמים בקטע של ריכוז, במשחק ההגנה שלנו, באופי בדקות מסוימת שאנחנו קצת מתפרקים ומאבדים את זה. נעבוד על זה כדי לשמור על ריכוז לאורך כל המשחק”.

עמית כהן (שחר גרוס)

למכבי נתניה מגיע להיות בפלייאוף העליון?

”אנחנו לא מתעסקים בזה, אין מגיע בכדורגל. אנחנו רוצים לעשות הכל כדי לנצח. מכבי נתניה זה מועדון גדול שראוי למקומות האלה, עם הקהל הזה, שאני מקווה שיחזור בהמוניו”.

1,000 אוהדים זה עדיין יותר מ-0, כמה זה משפיע עבורכם?

”זה כיף מאוד. אנחנו כל הזמן מתעדכנים מאז הפסקת האש לראות האם יאשרו קהל וכמה יאשרו ומקווים שכמה שיותר יגיעו וידחפו אותנו. אין ספק שזה משפיע, עוזר, מעודד ומרים ואני בטוח שגם את ה-1,000 שנגיע נרגיש כמו אצטדיון מלא ושנשמח אותם ואת הקהל שבבית”.