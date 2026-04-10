"מהמשחקים שהם כתם עבור מי שהשתתף בהם"

"היינו צריכים להיראות אחרת לגמרי" אמרו אתמול (חמישי) במכבי תל אביב לאחר התבוסה המבישה 113:80 לפאריס במסגרת המחזור ה-37 של היורוליג. הצהובים כחולים הגיעו למחזור אמש בידיעה שזה משחק של להיות או לחדול, אך בדומה לכל המפגשים הקודמים מול הצרפתים גם זה הסתיים בהפסד.

רק שהפעם, כבר מהרבע הראשון ניכר היה שקבוצה אחת בלבד הגיעה למשחק, וזו לא הייתה הקבוצה שהיה לה על מה להילחם. חבורתו של עודד קטש דווקא ברגע הכי חשוב סופרת שני הפסדים בשבוע המשחקים הכפול של העונה, שהורידו אותה למאזן של 18 ניצחונות אל מול 18 הפסדים כשנותרו לה עוד שני מחזורים לסיומה של העונה הסדירה – הדרבי התל אביבי בראשון ובחמישי את וירטוס בולוניה.

פאריס רקדה על הפרקט והצהובים פשוט לא מצאו פתרונות. “מסוג המשחקים שהם כתם עבור מי שהשתתף בהם”, הודו בסביבת הקבוצה, שם ראו איך השחקנים מעיר אורות עושים ככל שהם רוצים בערב שבסיומו סיכוייה של מחזיקת הגביע להיכנס לעשירייה הראשונה הפכו לקלושים במיוחד, ולא מן הנמנע שהעונה האירופית של מכבי תל אביב תסתיים לה באופן רשמי.

עודד קטש ( ג'ורג'ה קוסטיץ')

במועדון התקשו לקבל את שהתרחש על הפרקט באדידס ארינה: “לחטוף 41 נקודות ברבע ולא משנה מול איזו קבוצה, אחרי שחטפנו 40 (באסקוניה) ולא משנה מול איזו קבוצה בלי לעשות שום שינוי באנרגיות ושום שינוי ביכולת, רק כלפי מטה, כשזה היה משחק מאוד חשוב”. הרי רק מול באסקוניה ההתפרקות ברבע השלישי הביאה אפילו את מאמן הקבוצה לדבר על שפת הגוף ועל הגישה, ובטח שלפי מבחן התוצאה נראה שדבר לא השתנה מיום שלישי האחרון.

“זה לא משקף את הקבוצה שהייתה פה לכל אורך הסיבוב השני וזה עצוב מאוד”, הוסיפו אצל הצהובים. כזכור עד לשבוע המשחקים הכפול האחרון אותו סיימה עם צמד הפסדים, קבוצתו של קטש הייתה לאחת הקבוצות הכי טובות במפעל עם 10 ניצחונות אל מול חמישה הפסדים שאתמול כאמור עלו לשבעה.

לוני ווקר (IMAGO)

הבעיה מול פאריס וחלומות הפלייאין

המשחק אתמול היה התפרקות של ממש והבעיה הייתה שוב בגישה, אבל לא רק. בשתי עונותיה של פאריס בתחרות הבכירה של אירופה, מכבי תל אביב לא הצליחה לנצח אותה ולו פעם אחת, וזאת כאשר הסיסטם נשאר די זהה בין שלושת מאמניה האחרונים של הקבוצה. “לקבל 32 ו-41 נקודות ברבעים זו לא הרוח של המועדון וזה מאוד מאכזב, לא נראינו כקבוצה וכאינדיבידואלים, גם לא כשחקני כדורסל כי זה משחק שהיה מאוד חשוב לנו”.

חלומות הפלייאין של מכבי תל אביב יכולים להסתיים היום בערב אך בכל אופן היה ולא יגיעו לתומם עם סיומו של המחזור ה-37, הצהובים יהיו חייבים לנצח את צמד משחקי הבית שנותרו להם ביורוליג השבוע ולקוות לתוצאות שישאירו את העונה שלהם בחיים, זאת כאשר בתחילת השבוע ניצחון היה שם אותם בפוזיציה נהדרת לפלייאין שהיה אולי סוף נהדר לקאמבק האדיר שלהם בסיבוב השני, זאת לאחר שבסיבוב הראשון כבר היו במאזן נוראי של 3 ניצחונות אל מול 10 הפסדים.