יום שישי, 10.04.2026 שעה 06:53
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8771-940280דטרויט פיסטונס
69%8528-919480בוסטון סלטיקס
65%8722-920780ניו יורק ניקס
62%9232-953180קליבלנד קאבלירס
56%9284-947280אטלנטה הוקס
56%9110-929581טורונטו ראפטורס
55%9008-904178אורלנדו מג'יק
54%8987-944081שארלוט הורנטס
53%9396-933681פילדלפיה 76'
47%9632-967881מיאמי היט
41%9771-943981שיקגו בולס
40%9320-881580מילווקי באקס
26%9240-852780ברוקלין נטס
25%9697-903680אינדיאנה פייסרס
22%9785-891179וושינגטון וויזארדס
 מערב 
79%8602-944880אוקלהומה ת'אנדר
77%8661-934678סן אנטוניו ספרס
66%8818-924780יוסטון רוקטס
65%9441-981681דנבר נאגטס
59%9209-919580לוס אנג'לס לייקרס
57%9312-951481מינסוטה טימברוולבס
56%8761-892979פיניקס סאנס
52%8808-894279לוס אנג'לס קליפרס
49%9187-920880גולדן סטייט ווריורס
49%9303-926480פורטלנד בלייזרס
34%9452-907880דאלאס מאבריקס
33%9333-901178ניו אורלינס פליקנס
28%9802-931481ממפיס גריזליס
28%9665-889180סקרמנטו קינגס
26%10100-944580יוטה ג'אז

19 נק' ו-6 אס' לשרף, ברוקלין נכנעה לפייסרס

הישראלי שפתח בחמישייה בלט בהפסד 123:94 של קבוצתו לאינדיאנה והוסיף גם 5 ריבאונדים ב-28 דקות על הפרקט. וגם: חשיבות התוצאה לנטס בקשר לדראפט

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

בן שרף בלט עם 19 נקודות עבור ברוקלין הלילה (בין חמישי לשישי), אך זה לא הספיק מול אינדיאנה בהפסד 123:94, כשהדבר החיובי עבור הקבוצה של הישראלי הוא שיפור הסיכויים בדראפט.

הישראלי של הנטס למעשה השווה שיא אישי מבחינת כמות הנקודות שהתפלגו בצורה הבאה: 8 מ-16 מהשדה, 0 מ-4 משלוש ו-3 מ-3 מהעונשין. כמו כן, שרף שפתח בחמישייה והיה על הפרקט ל-28 דקות, הוסיף לצד הנקודות גם 5 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, לצד 2 איבודים, חסימה ומדד פלוס מינוס 11-.

אובי טופין הוביל את הפייסרס עם 26 נקודות ותשעה ריבאונדים ושבעה שחקנים קלעו בספרות כפולות בדרך לעצירת רצף של שלושה הפסדים. טייסון אטיין הוסיף 14 נקודות לנטס, שנעצרו אחרי שני ניצחונות רצופים.

הנטס התקשו התקפית, המשחק הוכרע מוקדם

הנטס קיבלו גם 26 נקודות ו-10 ריבאונדים מאי.ג’יי. לידל, אך התקשו מאוד התקפית עם 37 מ-96 מהשדה (37%), כשאינדיאנה שלטה כבר מהפתיחה ולא אפשרה להם להיכנס לקצב. מנגד, מייקה פוטר תרם 18 נקודות ו-14 ריבאונדים, אית’ן תומפסון הוסיף 15 נקודות וג’ראס ווקר וג’יי האף קלעו 14 כל אחד, בעוד ג’יילן סלוסון וקוונטון ג’קסון סיימו עם 12 נקודות כל אחד.

הפייסרס שיחקו ללא המאמן הראשי ריק קרלייל, שנעדר משני משחקים כדי להשתתף באירוע של בתו, כאשר לויד פירס ניהל את המשחק על הקווים במקומו. המשחק הוכרע כבר מוקדם, כאשר אינדיאנה פתחה פער דו-ספרתי ברבע הראשון, הגדילה את היתרון עד להפסקה ושמרה על שליטה מלאה גם בהמשך עד לסיום.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
