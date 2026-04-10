19 נק' ו-6 אס' לשרף, ברוקלין נכנעה לפייסרס

בן שרף בלט עם 19 נקודות עבור ברוקלין הלילה (בין חמישי לשישי), אך זה לא הספיק מול אינדיאנה בהפסד 123:94, כשהדבר החיובי עבור הקבוצה של הישראלי הוא שיפור הסיכויים בדראפט.

הישראלי של הנטס למעשה השווה שיא אישי מבחינת כמות הנקודות שהתפלגו בצורה הבאה: 8 מ-16 מהשדה, 0 מ-4 משלוש ו-3 מ-3 מהעונשין. כמו כן, שרף שפתח בחמישייה והיה על הפרקט ל-28 דקות, הוסיף לצד הנקודות גם 5 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, לצד 2 איבודים, חסימה ומדד פלוס מינוס 11-.

אובי טופין הוביל את הפייסרס עם 26 נקודות ותשעה ריבאונדים ושבעה שחקנים קלעו בספרות כפולות בדרך לעצירת רצף של שלושה הפסדים. טייסון אטיין הוסיף 14 נקודות לנטס, שנעצרו אחרי שני ניצחונות רצופים.

בן שרף (רויטרס)

הנטס התקשו התקפית, המשחק הוכרע מוקדם

הנטס קיבלו גם 26 נקודות ו-10 ריבאונדים מאי.ג’יי. לידל, אך התקשו מאוד התקפית עם 37 מ-96 מהשדה (37%), כשאינדיאנה שלטה כבר מהפתיחה ולא אפשרה להם להיכנס לקצב. מנגד, מייקה פוטר תרם 18 נקודות ו-14 ריבאונדים, אית’ן תומפסון הוסיף 15 נקודות וג’ראס ווקר וג’יי האף קלעו 14 כל אחד, בעוד ג’יילן סלוסון וקוונטון ג’קסון סיימו עם 12 נקודות כל אחד.

הפייסרס שיחקו ללא המאמן הראשי ריק קרלייל, שנעדר משני משחקים כדי להשתתף באירוע של בתו, כאשר לויד פירס ניהל את המשחק על הקווים במקומו. המשחק הוכרע כבר מוקדם, כאשר אינדיאנה פתחה פער דו-ספרתי ברבע הראשון, הגדילה את היתרון עד להפסקה ושמרה על שליטה מלאה גם בהמשך עד לסיום.