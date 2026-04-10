ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

הפועל פ"ת חולמת בגדול, סונגה בספק למשחק

במועדון שואפים להשיג מה שלא הצליחו במשך מעל ל-20 שנה ולהבטיח מקום בפלייאוף העליון. הכנף עדיין פצוע. התלבטויות לפרץ, אמיאן וכהן בתמונת ההרכב

שחקני הפועל פתח תקווה (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל פתח תקווה (מרטין גוטדאמק)

הפועל פתח תקווה תנסה להשלים מחר (שבת, 20:00) את מה שנראה כמשימה לא ריאלית עם תחילת העונה וחזרתה של הקבוצה לליגה הבכירה: העפלה לפלייאוף העליון. הקבוצה של עומר פרץ זקוקה רק לנקודה במשחק הביתי מול הפועל תל אביב כדי להתברג בין שש הראשונות, לראשונה מזה למעלה מ-20 שנים.

הבשורה הפחות טובה מגיעה מכיוונו של צ'אפיוקה סונגה, שלא הצליח אתמול להתאמן ושוב סובל מכאבים באזור הבטן והמפשעה, כאשר כרגע נראה שהוא לא ייכלל בסגל. רועי דוד וקליי ממשיכים להתאמן, כאשר הם צפויים לשחק. המאמן מתלבט בנוגע להרכב, כאשר עדיין לא הוחלט אם אלכס מוסונדה ישוב למרכז ההגנה במקומו של אוראל דגני, כאשר ההתלבטות הקבועה היא גם בעמדת המגן הימני בין עידן לנועם כהן. 

התלבטות בהתקפה, במועדון מחכים להחלטת פקע”ר והמנהלת

בוני אמיאן שלא פתח במשחק שעבר מול הפועל באר שבע לאחר שסבל מכאבים, החלים מפציעתו ונמצא בתמונת ההרכב במקומו של שביט מזל, כאשר גם יונתן כהן שנכנס מצוין באותו המשחק והביא לשינוי, עשוי לעלות ב-11, כאשר שניים מבין כהן, ממאדי דיארה וקליי יפתחו בחלק הקדמי לצידו של מארק קוסטה.

בוני אמיאן. צפוי לחזור ל-11 (חג'אג' רחאל)

במועדון מחכים להנחיות פיקוד העורף והמנהלת אם ניתן יהיה להכניס 5000 צופים, כאשר בכל אופן הדבר לא יהווה בעיה עבור המלאבסים שמחזיקים ב-4000 מנויים, אליהם יצטרפו בין 400-500 אוהדי הפועל ת"א ותופשר עוד כמות זהה לרכישה לאוהדי המארחת.

הרכב משוער: עומר כץ, עידן כהן (נועם כהן), איתי רוטמן, אוראל דגני (אלכס מוסונדה), שחר רוזן, בוני אמיאן (שביט מזל), תומר אלטמן, רועי דוד, קליי, ממאדי דיארה (יונתן כהן) ומארק קוסטה

