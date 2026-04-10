הפועל פ"ת חולמת בגדול, סונגה בספק למשחק

הפועל פתח תקווה תנסה להשלים מחר (שבת, 20:00) את מה שנראה כמשימה לא ריאלית עם תחילת העונה וחזרתה של הקבוצה לליגה הבכירה: העפלה לפלייאוף העליון. הקבוצה של עומר פרץ זקוקה רק לנקודה במשחק הביתי מול הפועל תל אביב כדי להתברג בין שש הראשונות, לראשונה מזה למעלה מ-20 שנים.

הבשורה הפחות טובה מגיעה מכיוונו של צ'אפיוקה סונגה, שלא הצליח אתמול להתאמן ושוב סובל מכאבים באזור הבטן והמפשעה, כאשר כרגע נראה שהוא לא ייכלל בסגל. רועי דוד וקליי ממשיכים להתאמן, כאשר הם צפויים לשחק. המאמן מתלבט בנוגע להרכב, כאשר עדיין לא הוחלט אם אלכס מוסונדה ישוב למרכז ההגנה במקומו של אוראל דגני, כאשר ההתלבטות הקבועה היא גם בעמדת המגן הימני בין עידן לנועם כהן.

התלבטות בהתקפה, במועדון מחכים להחלטת פקע”ר והמנהלת

בוני אמיאן שלא פתח במשחק שעבר מול הפועל באר שבע לאחר שסבל מכאבים, החלים מפציעתו ונמצא בתמונת ההרכב במקומו של שביט מזל, כאשר גם יונתן כהן שנכנס מצוין באותו המשחק והביא לשינוי, עשוי לעלות ב-11, כאשר שניים מבין כהן, ממאדי דיארה וקליי יפתחו בחלק הקדמי לצידו של מארק קוסטה.

בוני אמיאן. צפוי לחזור ל-11 (חג'אג' רחאל)

במועדון מחכים להנחיות פיקוד העורף והמנהלת אם ניתן יהיה להכניס 5000 צופים, כאשר בכל אופן הדבר לא יהווה בעיה עבור המלאבסים שמחזיקים ב-4000 מנויים, אליהם יצטרפו בין 400-500 אוהדי הפועל ת"א ותופשר עוד כמות זהה לרכישה לאוהדי המארחת.

הרכב משוער: עומר כץ, עידן כהן (נועם כהן), איתי רוטמן, אוראל דגני (אלכס מוסונדה), שחר רוזן, בוני אמיאן (שביט מזל), תומר אלטמן, רועי דוד, קליי, ממאדי דיארה (יונתן כהן) ומארק קוסטה