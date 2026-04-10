חוט'בא ייעדר בריינה, כנאני מועדף על חלאילי

בני ריינה, המדורגת במקום האחרון בטבלה עם סיכויי הישארות קלושים, תתייצב מחר (שבת, 20:00) למפגש דרבי המגזר באצטדיון דוחא מול בני סכנין של יוסי אבוקסיס, שבעצמו מחפש ניצחון ראשון בליגה עם סכנין. בדומה לשבוע שעבר, ריינה תופיע ללא מחצית משחקניה הזרים, בהם זה טורס, מילוש סטויאנוביץ', עמנואל בנדה וג'וניור פיוס, שעדיין חוששים לחזור לישראל בשל המצב הביטחוני.

המאמן ליאור ראובן אינו מתכנן לבצע שינויים רבים בהרכב שפתח בתיקו האחרון מול הפועל ירושלים, למעט שינוי כפוי אחד: הקפטן נאאל חוט'בא ייעדר בשל צבירת כרטיסים צהובים, ואת מקומו ימלא מור ברמי.

מי שימצא את עצמו שבוע שני ברציפות על הספסל הוא איאד חלאילי. ראובן מעדיף להמשיך לתת את הקרדיט לאסיל כנאני, שהפגין יכולת פעילה מאוד באגף שמאל במשחק האחרון. עבור חלאילי, שבחר לשחק בריינה לאחר שהגיע ממכבי חיפה, מדובר בסיכום עונה מאכזב מאוד מבחינה אישית במידה והקבוצה אכן תרד לליגה הלאומית.

שחקן נוסף שימשיך לקבל קרדיט הוא הקשר עידן גורן, שהשלים 90 דקות טובות במחזור האחרון. במועדון מבינים את חומרת המצב: "ברור לנו שהמצב גרוע, כשאנחנו מחזור אחד לסיום ובמרחק 9 נקודות מהקו האדום", אמרו בריינה, "אבל נמשיך לשחק כספורטאים עד הרגע האחרון. אם נגזר עלינו לרדת – נרד בכבוד ולא נרים ידיים".

ההרכב המשוער: ליאור גליקליך, מור ברמי, איאד אבו עביד, עאיד חבשי, עבדאללה ג'אבר, עילי אלמקייס, מוחמד שכר, עידן גורן, כריס טיהי, אסיל כנאני ו-ויטאל דמשקאן.