"הראש מורם, אף אחת לא תרצה אותנו בפלייאוף"

הפועל תל אביב אמנם נעצרה אחרי שני ניצחונות מרשימים מאוד נגד פנאתינייקוס ופנרבחצ’ה עם הפסד 89:85 נגד אולימפיאקוס, אבל ההפסד הזה הוא מלא בלא פחות אופטימיות מאשר הניצחונות. האדומים לגמרי היו בעניינים מול הקבוצה הכי טובה ביורוליג העונה, ואף היו קרובים מאוד לצאת עם ניצחון ענק.

במועדון יצאו עם תחושת פספוס לא קטנה מהמשחק: “זו הקבוצה הכי טובה שפגשנו, והיינו במרחק נגיעה מלנצח את זה, ועוד השיפוט היה לטובת היריבה. בכל מקרה, למדנו הרבה על עצמנו לחיוב בשבוע הזה, אנחנו יכולים להיות מאוד גאים ולהיות עם ראש מורם, אף אחד לא תרצה אותנו בפלייאוף, אין ספק לגבי זה”.

כעת, הפנים של מחזיקת היורוקאפ לעבר הדרבי נגד מכבי תל אביב, שתגיע אחרי תבוסה משפילה מאוד נגד פאריס. להפועל תל אביב מעבר למפגש נגד היריבה העירונית יש משחק נגד מונאקו, כשהיא רוצה להבטיח מקום בטופ 6, עדיפות לטופ 4 כדי להיות עם “ביתיות” בסופיה והכי חשוב – להבטיח עונה נוספת ביורוליג.

וסיליה מיציץ' מאוכזב (ראובן שוורץ)

התגובה של עופר ינאי למשחק ולחוזה של קטש

אגב, לאחר המשחק הבעלים עופר ינאי צייץ בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) שלו “כבוד”, כאשר הוא גם דאג לעקוץ קצת את עודד קטש כאשר אוהד שאל אותו “מה עם קטש”, וינאי ענה “אני תמיד דואג לאלה שאני אוהב”, באמירה שכנראה מרמזת שההתעניינות שלו במאמן העלתה את המחיר וגרמה לצהובים לשלם לו 1.1 מיליון דולר לעונה.

לצד האופטימיות מהמשחק נגד אולימפיאקוס, בחדר ההלבשה של הפועל ת”א הורגש בעיקר פספוס מהעובדה שהשחקנים הרגישו שהם היו יכולים לנצח את זה וכבר להתחיל להתכונן לפלייאוף. כעת, הקבוצה צריכה להשלים את המשימה בשני המשחקים שנותרו לה, אבל אין ספק שבקבוצה מרגישים אופטימיות לקראת הישורת האחרונה.

עופר ינאי (ראובן שוורץ)

ג’ונס: “נלחמנו, לא הספיק”, בלייקני: “מוריד בפניהם את הכובע”

כריס ג’ונס סיכם: “משחק קשוח, אפשרנו לא מעט ריבאונד התקפה, צריכים להשתפר בנושא הזה. הרגשתי שנלחמנו בצורה חזקה וזה לא הספיק, צריכים להגיב ולסיים את המשימה”. אנטוניו בלייקני הוסיף: “היה קשה, זו קבוצה מצוינת ואני מוריד בפניה את הכובע. אנחנו עדיין בתמונה ונילחם כדי להבטיח מקום בפלייאוף”.