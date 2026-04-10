בכר ביקר באסיפה: שחקנים ימצאו עצמם בספסל

מאמן מכבי חיפה ברק בכר קיים אסיפה נוקבת מאד עם חניכיו בעקבות ההפסד להפועל ת"א שפתח פער של 9 נקודות מהמקום הרביעי שיכול להוביל לאירופה דרך הליגה תוך שימת דגש בעיקר על חוסר המשמעת העצמית הקבוצתית והטקטית של חלק לא מבוטל מהשחקנים שבאה לידי ביטוי במשחק בכלל ובתוצאה הסופית בפרט.

בכר ביקר גם שחקנים שלא מילאו את ההוראות, דברים שבאו לידי ביטוי בכיסוי הלא טוב באדום לנבות רטנר ובשמירה במצב הנייח שהוביל לפנדל השני של הפועל ת"א. במקרה הזה, מי שספג ביקורת אישית מהמאמן היה הקשר איתן אזולאי שגרם לפנדל שיכול היה להימנע ממנו כאשר שמר בצורה רעה את השחקן שלו בעת ביצוע בעיטת הקרן, פנדל שחרץ את גורל המשחק: "מי שלא ימלא את ההוראות הטקטיות שנדרשות ממנו ימצא את עצמו בספסל".

בחיפה מודעים לכך שאם הקבוצה תמשיך לשחק ביכולת כזאת של חוסר משמעת טקטית גם הסיכוי להעפיל לגמר הגביע יהיה נמוך במיוחד כאשר מול חיפה תתייצב משוכה לא פשוטה בדמות מכבי תל אביב. הביקורת מבית הפכה להיות מאד לגיטימית לנוכח היכולת הדלה במשחק האחרון, דווקא כאשר היה נדמה שהקבוצה עשתה בחודש של הפגרה את כל ההכנות הנדרשות לבוא למשחק כדי לקחת את הנקודות. בפועל, העובדה שרק שתי בעיטות לשער לאורך המשחק מצד הירוקים מספרת את אוזלת הרגל מצד אחד של החלק ההתקפי ומצד שני הייתה ביקורת על משחק ההגנה שלא עמד בדרישות שבכר היה רוצה לראות מהשחקנים.

איתן אזולאי. ספק ביקורת (מרטין גוטדאמק)

גולדברג עשוי לפתוח, אזולאי ומוחמד צפויים לחלוק דקות

במהלך האימון אתמול (חמישי) נראה שבכר עדיין לא החליט על צמד הבלמים שיפתח והוא מנסה מספר אופציות כולל אפשרות לשלב בהרכב את שון גולדברג. לא מן הנמנע שבשל הסכנה המוחשית שעלי מוחמד או איתן אזולאי יספגו צהוב חמישי שבגינו לא יוכלו לשחק בגביע מול מכבי ת"א יש מצב שהשניים יחלקו את הדקות ביניהם כדי להחזירם לכושר משחק עד כמה שניתן אחרי שחזרו לשחק רק במהלך המחצית השנייה מול הפועל ת"א אחרי תקופה ארוכה של היעדרות בגלל פציעות.