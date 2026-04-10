יום שישי, 10.04.2026 שעה 08:50
כדורגל ישראלי
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

בכר ביקר באסיפה: שחקנים ימצאו עצמם בספסל

מאמן מכבי חיפה העביר ביקורת על חוסר המשמעת הטקטית במשחק מול הפועל ת"א, אזולאי עמד במוקד עקב חוסר האחריות בעקבות הפנדל שגרם. וגם: לקראת ק"ש

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
מאמן מכבי חיפה ברק בכר קיים אסיפה נוקבת מאד עם חניכיו בעקבות ההפסד להפועל ת"א שפתח פער של 9 נקודות מהמקום הרביעי שיכול להוביל לאירופה דרך הליגה תוך שימת דגש בעיקר על חוסר המשמעת העצמית הקבוצתית והטקטית של חלק לא מבוטל מהשחקנים שבאה לידי ביטוי במשחק בכלל ובתוצאה הסופית בפרט.

בכר ביקר גם שחקנים שלא מילאו את ההוראות, דברים שבאו לידי ביטוי בכיסוי הלא טוב באדום לנבות רטנר ובשמירה במצב הנייח שהוביל לפנדל השני של הפועל ת"א. במקרה הזה, מי שספג ביקורת אישית מהמאמן היה הקשר איתן אזולאי שגרם לפנדל שיכול היה להימנע ממנו כאשר שמר בצורה רעה את השחקן שלו בעת ביצוע בעיטת הקרן, פנדל שחרץ את גורל המשחק: "מי שלא ימלא את ההוראות הטקטיות שנדרשות ממנו ימצא את עצמו בספסל".

בחיפה מודעים לכך שאם הקבוצה תמשיך לשחק ביכולת כזאת של חוסר משמעת טקטית גם הסיכוי להעפיל לגמר הגביע יהיה נמוך במיוחד כאשר מול חיפה תתייצב משוכה לא פשוטה בדמות מכבי תל אביב. הביקורת מבית הפכה להיות מאד לגיטימית לנוכח היכולת הדלה במשחק האחרון, דווקא כאשר היה נדמה שהקבוצה עשתה בחודש של הפגרה את כל ההכנות הנדרשות לבוא למשחק כדי לקחת את הנקודות. בפועל, העובדה שרק שתי בעיטות לשער לאורך המשחק מצד הירוקים מספרת את אוזלת הרגל מצד אחד של החלק ההתקפי ומצד שני הייתה ביקורת על משחק ההגנה שלא עמד בדרישות שבכר היה רוצה לראות מהשחקנים. 

איתן אזולאי. ספק ביקורת (מרטין גוטדאמק)איתן אזולאי. ספק ביקורת (מרטין גוטדאמק)

גולדברג עשוי לפתוח, אזולאי ומוחמד צפויים לחלוק דקות

במהלך האימון אתמול (חמישי) נראה שבכר עדיין לא החליט על צמד הבלמים שיפתח והוא מנסה מספר אופציות כולל אפשרות לשלב בהרכב את שון גולדברג. לא מן הנמנע שבשל הסכנה המוחשית שעלי מוחמד או איתן אזולאי יספגו צהוב חמישי שבגינו לא יוכלו לשחק בגביע מול מכבי ת"א יש מצב שהשניים יחלקו את הדקות ביניהם כדי להחזירם לכושר משחק עד כמה שניתן אחרי שחזרו לשחק רק במהלך המחצית השנייה מול הפועל ת"א אחרי תקופה ארוכה של היעדרות בגלל פציעות. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */