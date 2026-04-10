68%3133-336637אולימפיאקוס1
65%3221-337937ולנסיה2
62%3074-323937ריאל מדריד3
62%2985-303337פנרבחצ'ה4
61%3050-316936הפועל ת"א5
58%3014-318836ז'לגיריס6
57%3166-321737פנאתינייקוס7
56%3081-313936הכוכב האדום8
56%3025-304036ברצלונה9
56%3132-324136מונאקו10
53%3164-319536דובאי11
50%3333-325236מכבי ת"א12
46%3085-300137באיירן מינכן13
46%3229-319437אולימפיה מילאנו14
42%3147-296236פרטיזן בלגרד15
41%3371-334337פאריס16
36%3118-294936וירטוס בולוניה17
33%3374-319636באסקוניה18
31%3062-291636אנדולו אפס19
22%3121-286636ליון וילרבאן20

"זה היה הפסד מביך, לא שיחקנו כדי לנצח"

מאמן מכבי ת"א עודד קטש התייחס להופעה הרעה של קבוצתו: "זה קשה ושבוע קשוח עבורנו. אחרי 3-4 דקות איבדנו את שיטת המשחק שלנו, זה יותר מכדורסל"

עודד קטש (עמרי שטיין)
אחרי שהצליחה להרים את עצמה בטבלה ולשמור לעצמה הזדמנות להתקדם, מכבי תל אביב הושפלה אמש (חמישי) מול פאריס 113:80 במסגרת המחזור ה-37 ביורוליג, ונותרה עם סיכויים קלושים בלבד להעפיל לשלב הפליי-אין במפעל. 

מאמן הקבוצה עודד קטש התייחס להופעה הרעה: “זה היה הפסד מאוד רע, מההתחלה. אנחנו תמיד יכולים למצוא תירוצים אבל זה היה מביך. כולנו צריכים להיות מובכים מההופעה שלנו. לא שיחקנו כדי לנצח, לא היינו אגרסיביים. זה הפסד קשה ושבוע קשוח עבורנו. הכל התחיל במחצית השנייה נגד באסקוניה.

“אחרי 3-4 דקות איבדנו את שיטת המשחק שלנו, את הריכוז, שפת הגוף שלנו לא הייתה טובה. זה משהו שעזר לנו בסיטואציות רבות במשך העונה, אבל הפעם הפסדנו את זה וזה למה זה נותן לנו תחושה רעה כזו. זה יותר מכדורסל.

“אני חושב שהאופי שלנו זה מה ששמר עלינו לאורך העונה וזה הדבר היחיד שעזר לנו בחודשים האחרונים. למרות שזה מרגיש רע אנחנו צריכים לשמור על הראש למעלה ולוודא שאנחנו קמים חזקים יותר בשבוע הבא. אני לא יודע מה קרה לנו. לפגוש דווקא במצב המנטלי הזה קבוצה כמו פאריס, אז ראינו שאיבדנו את השלווה שלנו והדרך שבה רצינו לשחק”.

על המשך הדרך: “השבוע הזה קצת משאיר טעם רע כי זו לא הדרך שבה רצינו להילחם למרות שעשינו באמת ריצה גדולה, אבל גם צריך לזכור את הדברים האלה ולהזכיר לעצמנו שרק ביחד נוכל לצאת מזה וכבר עוד שלושה ימים יש לנו משחקים שברור לכולנו כמה הוא חשוב למועדון ולאוהדים, חובת התגובה היא עלינו”.

