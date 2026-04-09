פאלאס הביסה את פיורנטינה, ראיו חגגה בביתה

משחקי הסיבוב הראשון ברבע גמר הקונפרנס ליג שוחקו הערב (חמישי) עם הופעות חד צדדיות שכמעט ולא הותירו פתח לדמיון לגבי הגומלין שייערך בשבוע הבא. במוקד: קריסטל פאלאס ניצחה בביתה את פיורנטינה. בנוסף, ראיו וייקאנו חגגה על א.א.ק אתונה, מיינץ גברה על שטרסבורג ושחטאר דונייצק הביסה את אלמקאר.

קריסטל פאלאס – פיורנטינה 0:3

הנשרים עפו למעלה, הוויולה בסכנת הדחה. המארחת מאנגליה נהנתה משבע דקות בגן עדן אחרי שז’אן פיליפ-מאטטה העלה אותה ליתרון מהנקודה הלבנה בדקה ה-24, כשטייריק מיטשל הכפיל בדקה ה-31 כשהשתלט על ריבאונד שהגיע אחרי הצלה יפה של דויד דה חאה. בתוספת הזמן, איסמעילה סאר חתם את ההתמודדות וכנראה את צמד המשחקים עם השלישי.

ראיו וייקאנו – א.א.ק אתונה 0:3

הקבוצה הקטנה ממדריד הצליחה לעשות צעד ענק בדרך להישג היסטורי, כשאם תצלח את הגומלין תגיע הכי רחוק בהיסטוריה שלה באירופה. הפעם הקודמת נגמרה בשלב רבע גמר גביע אופ”א בזמנו, שם הודחה לאלאבס ולפי איך שזה נראה, הספרדים לא הותירו מקום לספק עם שערים של איליאס אחומאש (2’), אונאי לופס (45+2’) ואיסי פלאסון (74’, פנדל).

איסי חוגג (IMAGO)

מיינץ – שטרסבורג 0:2

מי שסיימה בראש הטבלה בשלב הליגה התקשתה להראות את היכולת אותה היא רגילה להציג והפסידה לראשונה מזה עשרה משחקים בכל המסגרות, זאת בזכות בליץ גרמני בפתיחה כשקיישו סאנו כבש בדקה ה-11 וסטפן פוש חתם את התוצאה בדקה ה-19.

שחקני מיינץ חוגגים (IMAGO)

שחטאר דונייצק – אלקמאר 0:3

אחרי 72 דקות ללא שערים, האוקראינים התפוצצו מול הקבוצה ההולנדית שנפלה מהרגליים. פדריניו פרץ את הסכר בדקה ה-72 עם בעיטה אדירה למשקוף ופנימה, ואליסון התכבד בצמד מהיר בדקות 81 ו-83 כדי לקרב את המארחת אל עבר ארבע האחרונות.