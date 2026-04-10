68%3133-336637אולימפיאקוס1
65%3221-337937ולנסיה2
62%3074-323937ריאל מדריד3
62%2985-303337פנרבחצ'ה4
61%3050-316936הפועל ת"א5
58%3014-318836ז'לגיריס6
57%3166-321737פנאתינייקוס7
56%3081-313936הכוכב האדום8
56%3025-304036ברצלונה9
56%3132-324136מונאקו10
53%3164-319536דובאי11
50%3333-325236מכבי ת"א12
46%3085-300137באיירן מינכן13
46%3229-319437אולימפיה מילאנו14
42%3147-296236פרטיזן בלגרד15
41%3371-334337פאריס16
36%3118-294936וירטוס בולוניה17
33%3374-319636באסקוניה18
31%3062-291636אנדולו אפס19
22%3121-286636ליון וילרבאן20

הפסד שמרגיש כמו ניצחון: הפועל יכולה לחלום

פודקאסט הפועל סל חזר: התקופה המרשימה, השינוי, השיפור מג'ונס, מיציץ' הגיע, הספסול המוצדק של מוטלי, הכנה לדרבי, הטבלה ושבחים לאיטודיס. האזינו

וסיליה מיציץ' חודר (ראובן שוורץ)
אחרי שני ניצחונות מרשימים במיוחד על פנאתינייקוס ופנרבחצ’ה, הפועל תל אביב גררה את אולימפיאקוס למותחן ואף כמעט המשיכה ברצף המדהים, אבל לבסוף נכנעה 89:85 למוליכת היורוליג ושבה למסלול ההפסדים, כשנותרו לה עוד שני משחקים לסיום העונה.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל עם ריף גרוס, חי תנעמי ותומר חבז חזר אחרי היעדרות של חודש וסיכם את התקופה: ההפסדים לספרדיות, הניצחונות המרשימים, ההפסד שהרגיש כמו ניצחון נגד אולימפיאקוס, השינוי של כריס ג’ונס, ההוצאה המוצדקת של ג’ונתן מוטלי מהרוטציה, וסיליה מיציץ’ הגיע ואלייז’ה בראיינט ומאבק ה-MVP.

וגם: המצב בטבלה, הכנה לדרבי הלוהט נגד מכבי תל אביב, למה ההפסד של הצהובים לפאריס הוא דווקא רע להפועל תל אביב, מחזור הסיום נגד מונאקו, מי עדיף בפלייאוף אם וכאשר, מחמאות לדימיטריס איטודיס והסיבות לתקופה הטובה של האדומים. האזנה נעימה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */