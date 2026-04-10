הפסד שמרגיש כמו ניצחון: הפועל יכולה לחלום

אחרי שני ניצחונות מרשימים במיוחד על פנאתינייקוס ופנרבחצ’ה, הפועל תל אביב גררה את אולימפיאקוס למותחן ואף כמעט המשיכה ברצף המדהים, אבל לבסוף נכנעה 89:85 למוליכת היורוליג ושבה למסלול ההפסדים, כשנותרו לה עוד שני משחקים לסיום העונה.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל עם ריף גרוס, חי תנעמי ותומר חבז חזר אחרי היעדרות של חודש וסיכם את התקופה: ההפסדים לספרדיות, הניצחונות המרשימים, ההפסד שהרגיש כמו ניצחון נגד אולימפיאקוס, השינוי של כריס ג’ונס, ההוצאה המוצדקת של ג’ונתן מוטלי מהרוטציה, וסיליה מיציץ’ הגיע ואלייז’ה בראיינט ומאבק ה-MVP.

וגם: המצב בטבלה, הכנה לדרבי הלוהט נגד מכבי תל אביב, למה ההפסד של הצהובים לפאריס הוא דווקא רע להפועל תל אביב, מחזור הסיום נגד מונאקו, מי עדיף בפלייאוף אם וכאשר, מחמאות לדימיטריס איטודיס והסיבות לתקופה הטובה של האדומים. האזנה נעימה.