ריאל ניצחה את פנרבחצ'ה, ולנסיה הביסה את פאו

שבוע היורוליג הכפול המשיך היום (חמישי) עם מספר משחקים מרתקים, שהשפיעו על הטבלה הצמודה של המפעל היוקרתי. פנרבחצ’ה אירחה את ריאל מדריד, מילאנו התמודדה מול באיירן מינכן וכעת, פנאתינייקוס משחקת נגד ולנסיה.

פנרבחצ’ה – ריאל מדריד 74:69

משחק הצמרת הלך צמוד לאורך כולו. הספרדים הצליחו לברוח ברבע האחרון, אותו ניצחו 11:20 ועלו במקום הטורקים למקום השלישי בטבלה. פנר ממשיכה לצנוח ועלולה אפילו לאבד את יתרון הביתיות בפלייאוף להפועל תל אביב בסיום העונה.

מילאנו – באיירן מינכן 94:84

משחק בין שתי קבוצות שסיימו את דרכם העונה במפעל. הגרמנים הצליחו לעלות ליתרון 19 בתחילת הרבע האחרון, אך המארחת צימקה את הפער והפכה את המשחק לתחרותי. למרות זאת, האיטלקים לא השכילו להפוך את התוצאה, שנגמרה ב-84:94 לזכות האורחת.

ולנסיה – פנאתינייקוס 84:102

הקבוצה מהמקום השני המשיכה במומנטום הנהדר שלה, ורשמה ניצחון שלישי ברציפות במפעל, הפעם על היוונים. חניכיו של עתמאן הסתבכו במאבק על השישייה הראשונה ונותרו במקום השביעי לאחר שהפסידו כל רבע במשחק. מונטרו הצטיין מהספסל עם 22 נקודות ו-7 אסיסטים.