68%3133-336637אולימפיאקוס1
64%3137-327736ולנסיה2
64%2911-296436פנרבחצ'ה3
61%3005-316536ריאל מדריד4
61%3050-316936הפועל ת"א5
58%3064-313336פנאתינייקוס6
58%3014-318836ז'לגיריס7
56%3081-313936הכוכב האדום8
56%3025-304036ברצלונה9
56%3132-324136מונאקו10
53%3164-319536דובאי11
51%3220-317235מכבי ת"א12
47%3135-311036אולימפיה מילאנו13
44%3001-290736באיירן מינכן14
42%3147-296236פרטיזן בלגרד15
39%3291-323036פאריס16
36%3118-294936וירטוס בולוניה17
33%3374-319636באסקוניה18
31%3062-291636אנדולו אפס19
22%3121-286636ליון וילרבאן20

ריאל ניצחה את פנרבחצ'ה, ולנסיה הביסה את פאו

הספרדים שרדו מותחן בחוץ מול הטורקים עם 69:74 בדרך למקום השלישי. היוונים נכנעו 84:102 לקבוצה מהמקום השני, באיירן סיימה ב-84:94 מול מילאנו

ווייד בולדווין (IMAGO)
שבוע היורוליג הכפול המשיך היום (חמישי) עם מספר משחקים מרתקים, שהשפיעו על הטבלה הצמודה של המפעל היוקרתי. פנרבחצ’ה אירחה את ריאל מדריד, מילאנו התמודדה מול באיירן מינכן וכעת, פנאתינייקוס משחקת נגד ולנסיה.

פנרבחצ’ה – ריאל מדריד 74:69

משחק הצמרת הלך צמוד לאורך כולו. הספרדים הצליחו לברוח ברבע האחרון, אותו ניצחו 11:20 ועלו במקום הטורקים למקום השלישי בטבלה. פנר ממשיכה לצנוח ועלולה אפילו לאבד את יתרון הביתיות בפלייאוף להפועל תל אביב בסיום העונה.

מילאנו – באיירן מינכן 94:84

משחק בין שתי קבוצות שסיימו את דרכם העונה במפעל. הגרמנים הצליחו לעלות ליתרון 19 בתחילת הרבע האחרון, אך המארחת צימקה את הפער והפכה את המשחק לתחרותי. למרות זאת, האיטלקים לא השכילו להפוך את התוצאה, שנגמרה ב-84:94 לזכות האורחת.

ולנסיה – פנאתינייקוס 102:84

הקבוצה מהמקום השני המשיכה במומנטום הנהדר שלה, ורשמה ניצחון שלישי ברציפות במפעל, הפעם על היוונים. חניכיו של עתמאן הסתבכו במאבק על השישייה הראשונה ונותרו במקום השביעי לאחר שהפסידו כל רבע במשחק. מונטרו הצטיין מהספסל עם 22 נקודות ו-7 אסיסטים.

