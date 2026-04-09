יום חמישי, 09.04.2026 שעה 21:58
כדורסל עולמי  >> יורוליג
68%3133-336637אולימפיאקוס1
64%3137-327736ולנסיה2
64%2911-296436פנרבחצ'ה3
61%3005-316536ריאל מדריד4
61%3050-316936הפועל ת"א5
58%3064-313336פנאתינייקוס6
58%3014-318836ז'לגיריס7
56%3081-313936הכוכב האדום8
56%3025-304036ברצלונה9
56%3132-324136מונאקו10
53%3164-319536דובאי11
51%3220-317235מכבי ת"א12
47%3135-311036אולימפיה מילאנו13
44%3001-290736באיירן מינכן14
42%3147-296236פרטיזן בלגרד15
39%3291-323036פאריס16
36%3118-294936וירטוס בולוניה17
33%3374-319636באסקוניה18
31%3062-291636אנדולו אפס19
22%3121-286636ליון וילרבאן20

איטודיס: המשחק היה יכול להיות בצד שלנו

מאמן הפועל ת"א דיבר לאחר ההפסד הצמוד לאולימפיאקוס: "בעיית הריבאונד פגעה בנו, במיוחד לקראת סיום המשחק. לא היינו מספיק פיזיים במחצית הראשונה"

|
דימיטריס איטודיס (הפועל ת"א)

הפועל תל אביב נכנעה הערב (חמישי) 89:85 לאולימפיאקוס במסגרת המחזור ה-37 של היורוליג. בתום משחק צמוד, האורחים מיוון גברו על החבורה מישראל, שחזרה להפסיד לאחר שני ניצחונות רצופים. מיד שדיבר בסיום המשחק הוא מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס.

על סיום המשחק וסוגיית הריבאונד אמר המאמן יווני: “המשחק היה יכול להיות בצד שלנו, ברכות להם. ריבאונד ההתקפה שלהם פגע בנו, ואחד מהם היה קריטי. היו לנו בעיות בריבאונד, לא משנה באיזה הרכב שיחקנו. היינו יותר פיזיים במחצית השנייה, בראשונה לא היינו”.

מחזיקת היורוקאפ רשמה הפסד 14 העונה במפעל היוקרתי, כשיש לה לצד זאת 22 ניצחונות והיא עם משחק אחד חסר, אותו דרבי שישוחק ביום ראשון הקרוב. הפועל תל אביב ירדה למקום החמישי, אבל היא עדיין מחזיקה בסיכוי טוב לעלות לטופ 6 ישירות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
