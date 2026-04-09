איטודיס: המשחק היה יכול להיות בצד שלנו

הפועל תל אביב נכנעה הערב (חמישי) 89:85 לאולימפיאקוס במסגרת המחזור ה-37 של היורוליג. בתום משחק צמוד, האורחים מיוון גברו על החבורה מישראל, שחזרה להפסיד לאחר שני ניצחונות רצופים. מיד שדיבר בסיום המשחק הוא מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס.

על סיום המשחק וסוגיית הריבאונד אמר המאמן יווני: “המשחק היה יכול להיות בצד שלנו, ברכות להם. ריבאונד ההתקפה שלהם פגע בנו, ואחד מהם היה קריטי. היו לנו בעיות בריבאונד, לא משנה באיזה הרכב שיחקנו. היינו יותר פיזיים במחצית השנייה, בראשונה לא היינו”.

מחזיקת היורוקאפ רשמה הפסד 14 העונה במפעל היוקרתי, כשיש לה לצד זאת 22 ניצחונות והיא עם משחק אחד חסר, אותו דרבי שישוחק ביום ראשון הקרוב. הפועל תל אביב ירדה למקום החמישי, אבל היא עדיין מחזיקה בסיכוי טוב לעלות לטופ 6 ישירות.