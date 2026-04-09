"זה שיעור בשבילנו, צריך לשמור על המומנטום"

משחק אחד. משחק אחד בלבד נותר להפועל באר שבע כדי לזכות בגביע המדינה בפעם החמישית בתולדותיה ושנייה ברצף אחרי שזכתה בעונה הקודמת, זאת אחרי שצלחה את הסינדרלה בני יהודה, עליה גברה 2:3 בסיום ההארכה בשלב חצי הגמר ותמתין לראות מי תנצח במשחק המקביל בין מכבי חיפה למכבי תל אביב.

מאמן הקבוצה, רן קוז’וק, התייחס להופעה של קבוצתו: “כשאתה לא עושה את הדברים כמו שצריך אז צריך לרדוף ורדפנו בדקות האחרונות. זה שיעור בשבילנו. במחצית אמרתי שהמומנטום יכול להשתנות וזה קרה וכשזה קורה הדברים לא תלויים בך. אנחנו צריכים להבין שכשהמשחק בידיים שלנו אנחנו צריכים לשמור עליו, דיברנו עליו במשחק האחרון שלנו בליגה ולפני המשחק האחרון.

על המשחק מול מכבי תל אביב בעוד שלושה ימים: “עשיתי היום חילופים, שלושה מהם היו מאולצים, ועוד חילוף אחד בדקה מאוחרת שהוצאתי את לוקאס ונטורה שהוא צהוב אחד מהרחקה. לפני שהוצאתי אותו אמרתי לישראל זוויתי שאני צריך להוציא את לוקאס אבל משהו בי מפחד לעשות את זה וראינו מה קרה. מי שיהיה בסגל יהיה מספיק טוב וחשוב לעזור לנו לנצח את מכבי ת”א.

לוקאס ונטורה (עמרי שטיין)

“אנחנו שני משחקים אחרונים ללא ניצחון אבל זה חלק מהמרתון. כמובן שאנחנו רוצים לנצח כל משחק ובאים לנצח בכל משחק. זה יהיה ככה גם בעתיד, אבל לא בכל משחק אתה משכיל לנצח. משחק עונה, אני מקווה שיהיה קהל כי זה לא כיף, הקהל, האווירה, החום באצטדיון, זה משהו שמאוד חסר ואני מקווה שנדע לצאת עם הנקודות.

על הפצועים במשחק: “לא פשוט. זאת העבודה שלי בסוף, יש לנו צוות רפואי מצוין ואני בטוח שהוא יוכל להכשיר כמה שיותר שחקנים למשחק הקרוב”.

על הסטטיסטיקה האישית שלו: “ברוך השם שאני זוכה משנה לשנה בבחורים שגם ברגעים קשים ובכל הקבוצות שהיו לי ובטח ובטח בקבוצה הזו, שצריך לסבול ביחד וגביע המדינה הוא אירוע כזה לאורך ההיסטוריה השלו, אז זו זכות גדולה לאמן אותם וזכיתי להגיע לגמר רביעי ברצף, אבל החוכמה היא לקחת”.

מזרחי: “יש משמעות אדירה לכל נקודה, בטוחים בעצמנו במאה אחוז”

כובש שער הניצחון, גיא מזרחי, דיבר גם כן על המשחק: “אני נמצא בכושר טוב, אני שמח שנכנס הגול והצלחנו לעלות לגמר. המשחק לא אופטימלי, כמובן שלא רצינו להגיע להארכה וששחקנים חשובים כמו מיגל ויטור יפצעו לנו, אבל אני מאמין שנתאושש ונגיע מוכנים ליום ראשון”.

גיא מזרחי חוגג (רדאד ג'בארה)

על המפגש מול מכבי ת”א: “אני חושב שהגענו לתקופה שכל 11 המשחקים שנשארו הם קרבות אדירים. יש משמעות אדירה לכל נקודה ואני מאמין בנו שנגיע ליום ראשון מוכנים וננצח”.

על הלחץ: “לא חושב שזה לחץ. חזרנו מהמלחמה והיה לנו משחק אחד שלא עשינו את התוצאה שרצינו, היה לנו חוסר מזל. פה גם פתחנו אדיר ואני חושב שעשינו משחק אדיר וזה השתבש לנו בסוף. אנחנו בטוחים בעצמנו במאה אחוז”.

על החוסר של הקהל: “אנחנו מרגישים אותם בכל אצטדיון וברגעים הקשים הם דוחפים אותנו. עלינו באופן אישי אני יכול להגיד שזה מאוד משפיע. אנחנו מדברים על זה שצריך להביא אקסטרה ואני מקווה שהם יחזרו”.