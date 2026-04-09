"כואב לי שזה לא הספיק, חובת ההוכחה עלינו"

אחרי שעשו סנסציה אחת בדמות ההדחה של בית”ר ירושלים ברבע גמר גביע המדינה, בני יהודה סיימה את דרכה בחצי הגמר אחרי שכבר חזרה מפיגור 2:0 ל-2:2 אך לבסוף הפסידה 3:2 להפועל באר שבע ונעצרה בשלב ארבע האחרונות, במה שגם קטע רצף של 16 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות.

מאמן הקבוצה, אלי לוי, סיכם את המשחק: “פספוס. יש לי חבורה של גברים אמיתיים שתענוג לאמן אותם ביום יום. אני בטוח שבעטנו יותר לשער ולמסגרת, הכי חשוב לי שבאנו והופענו ונתנו הופעה מכובדת, כואב לי שזה לא הספיק. אם לא הייתי מאמין לא הייתי מגיע לפה. אחד הדברים שרשמנו על הלוח זה אומץ.

"למעט הדקות הראשונות השחקנים היו אמיצים ויצאו קדימה ובסוף זה פספוס. רצינו כל כך לשמח את הקהל האדיר שלנו שהיה בחוץ ואנחנו שומעים אותו מבפנים”.

בני יהודה חוגגים (רדאד ג'בארה)

על מה היה חסר: “גול יותר מבאר שבע. הגענו להמון מצבים, בטח ברבע השעה האחרונה של המחצית הראשונה ששם היינו צריכים להעניש את באר שבע, אבל אני שוב רוצה להגיד שאני כל כך גאה בבחורים שלי. כיף לצאת איתם למלחמה ויש לנו את המטרות שלנו בליגה שלנו”.

על האוהדים: “עם האוהדים שלנו זה היה מסתיים אחרת. האוהדים שלנו הם חלק בלי נפרד מהקבוצה, אבל זה היפותטי וכרגע אנחנו בצד המפסיד וניצחנו הרבה ניצחונות קטנים להמשך הדרך. זה נותן לנו רוח גבית להמשיך בדרך שהתחלנו אותה לפני 16 משחקים. שיאים נועדו כדי להישבר. חובת ההוכחה עלינו. בני יהודה זה מועדון גדול”.

רטנר: “בוחרים להסתכל על הצד הטוב. הרווחנו את המשחק הזה להמשך הדרך”

גם כובש השער השני, אדר רטנר, דיבר: “מעבר לתחושת הפספוס, אנחנו בוחרים להסתכל על הצד הטוב. עשינו מחצית שנייה שאני לא יודע איזה קבוצות מליגת העל חזרו מפיגור 2:0 והכי חשוב שהרווחנו את המשחק הזה להמשך הדרך ואנחנו מאוד מבואסים, זה היה כבר שלנו”.

אדר רטנר חוגג (רדאד ג'בארה)

על פערי הרמות שהצטמצמו: “באר שבע קבוצה מצוינת בכל עמדה במגרש. הם עשו את כל ההכנות והקשו עלינו מאוד. היה חסר לנו קצת מזל והקהל שלנו, שמאתמול באימון וגם במשחק האחרון מול רעננה בליגה באו אחרינו לכל מקום ועומדים על הגדרות ואני חושב שזה היה יכול לעזור לנו.

על האפשרות לדרבי מול אח שלו נבות בגמר: “חלמתי על זה, לא אשקר. נבות צריך לעשות את העבודה מול מכבי ת”א, זה לא יהיה לו קל. אני חושב שזה יקרה במשך השנים”.

על האפשרות לקפוץ מדרגה נוספת: “הייתה לי בדיוק שיחה עם ההורים שלא היה מקום נכון יותר עבורי, גם אם זה לא הכי נוצץ, אנחנו קבוצת ליגת העל לכל דבר ואני הכי רוצה להגיע עם בני יהודה לשם. זה מקום שחיבק אותי ונתן לי את הבמה ואני משתדל להחזיר לו”.