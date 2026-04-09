סוף עידן באנפילד: רוברטסון יעזוב את ליברפול

אלופת אנגליה, ליברפול, הודיעה הערב (חמישי) באופן רשמי כי אחד העוגנים הגדולים ביותר שלה בעשור האחרון, אנדרו רוברטסון, יעזוב את המועדון עם סיום העונה הנוכחית. קפטן נבחרת סקוטלנד יסיים בקיץ הקרוב תקופה מפוארת של תשע שנים במדים האדומים, כאשר עם פקיעת חוזהו הוא יהפוך לשחקן חופשי וייפרד מהקהל באנפילד.

במהלך תשע העונות שלו במועדון, הפך רוברטסון לאחד השחקנים המעוטרים והאהובים ביותר בהיסטוריה המודרנית של הקבוצה. המגן השמאלי רשם 373 הופעות במדי ליברפול, בהן היה שותף לזכייה בשתי אליפויות פרמייר ליג, בליגת האלופות, בגביע האנגלי ובשני גביעי ליגה. בנוסף, הוא הניף עם הקבוצה את גביע העולם למועדונים, הסופר קאפ האירופי ומגן הקהילה, במה שהשלים עבורו זכייה בכל תואר אפשרי ברמת המועדונים.

למרות הרזומה המרשים, המגן בן ה-32 חווה העונה פיחות משמעותי במעמדו המקצועי. הגעתו של מילוש קרקז הצעיר דחקה את רוברטסון אל הספסל, והוא רשם 15 הופעות בלבד בהרכב הפותח לאורך העונה כולה. בעקבות המצב ועם סיום חוזהו בקיץ, הצדדים יפרדו בדרך לאתגר חדש בקריירה של הסקוטי, בעוד ליברפול תמשיך בתהליך רענון הסגל שהחל בשנה האחרונה.