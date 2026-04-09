ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

סוף עידן באנפילד: רוברטסון יעזוב את ליברפול

אחרי תשע עונות, 373 הופעות וזכייה בכל תואר אפשרי, המייטי רדס הודיעו כי המגן הסקוטי בן ה-32 ייפרד מהקבוצה בסיום העונה. יהפוך לשחקן חופשי בקיץ

אנדרו רוברטסון מול ריקו לואיס (רויטרס)

אלופת אנגליה, ליברפול, הודיעה הערב (חמישי) באופן רשמי כי אחד העוגנים הגדולים ביותר שלה בעשור האחרון, אנדרו רוברטסון, יעזוב את המועדון עם סיום העונה הנוכחית. קפטן נבחרת סקוטלנד יסיים בקיץ הקרוב תקופה מפוארת של תשע שנים במדים האדומים, כאשר עם פקיעת חוזהו הוא יהפוך לשחקן חופשי וייפרד מהקהל באנפילד.

במהלך תשע העונות שלו במועדון, הפך רוברטסון לאחד השחקנים המעוטרים והאהובים ביותר בהיסטוריה המודרנית של הקבוצה. המגן השמאלי רשם 373 הופעות במדי ליברפול, בהן היה שותף לזכייה בשתי אליפויות פרמייר ליג, בליגת האלופות, בגביע האנגלי ובשני גביעי ליגה. בנוסף, הוא הניף עם הקבוצה את גביע העולם למועדונים, הסופר קאפ האירופי ומגן הקהילה, במה שהשלים עבורו זכייה בכל תואר אפשרי ברמת המועדונים.

למרות הרזומה המרשים, המגן בן ה-32 חווה העונה פיחות משמעותי במעמדו המקצועי. הגעתו של מילוש קרקז הצעיר דחקה את רוברטסון אל הספסל, והוא רשם 15 הופעות בלבד בהרכב הפותח לאורך העונה כולה. בעקבות המצב ועם סיום חוזהו בקיץ, הצדדים יפרדו בדרך לאתגר חדש בקריירה של הסקוטי, בעוד ליברפול תמשיך בתהליך רענון הסגל שהחל בשנה האחרונה.

