עדיין תלויה בעצמה: המצב של הפועל ת"א בטבלה

הפועל תל אביב עמדה ראש בראש עם אולימפיאקוס הערב (חמישי) לאורך כל המשחק, אבל בסופו של דבר היא נכנעה ונעצרה לאחר שני ניצחונות ברצופים עם ניצחון של הקבוצה היוונית בסופיה. כעת, נותרו שני משחקים לאדומים עד לסיום העונה, כשהמטרה ברורה – להבטיח טופ 6 ועוד עונה ביורוליג.

מחזיקת היורוקאפ רשמה הפסד 14 העונה במפעל היוקרתי, כשיש לה לצד זאת 22 ניצחונות והיא עם משחק אחד חסר, אותו דרבי שישוחק ביום ראשון הקרוב. הפועל תל אביב ירדה למקום החמישי, אבל היא עדיין מחזיקה בסיכוי טוב לעלות לטופ 6 ישירות.

לפני הטבלה, נציין רק את מי הפועל תל אביב מנצחת בראש בראש במקרה של שוויון בסיום העונה, ואת מי לא. אולימפיאקוס, ריאל מדריד, ז’לגיריס ופנאתינייקוס מנצחות את האדומים במאבק הפנימי, והפועל תל אביב מנצחת במאבק הפנימי את ולנסיה ופנרבחצ’ה.

צמרת היורוליג

מקום 1: אולימפיאקוס – 37 משחקים, 25 ניצחונות, 12 הפסדים

מקום 2: ולנסיה – 36 משחקים, 23 ניצחונות, 13 הפסדים

מקום 3: פנרבחצ’ה – 36 משחקים, 23 ניצחונות, 13 הפסדים

מקום 4: ריאל מדריד – 36 משחקים, 22 ניצחונות, 14 הפסדים

מקום 5: הפועל ת”א – 36 משחקים, 22 ניצחונות, 14 הפסדים

מקום 6: פנאתינייקוס – 36 משחקים, 21 ניצחונות, 15 הפסדים

מקום 7: ז’לגיריס – 36 משחקים, 21 ניצחונות, 15 הפסדים

מה נשאר?

המשחקים שנותרו להפועל ת”א: מכבי ת”א (חוץ), מונאקו (חוץ)