יום חמישי, 09.04.2026 שעה 21:58
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

מהגליל לכתום: נועם אביבי חתם בעירוני נס ציונה

חיזוק למאיר טפירו: הפורוורד (27, 2.05), שפתח את העונה בגליל עליון, מצטרף לסגל הכתום עד לסיום העונה. אביבי: "אעשה הכל כדי שנעמוד במטרות"

נועם אביבי מול עוז בלייזר (לילך וויס-רוזנברג)
מועדון הכדורסל עירוני נס ציונה הודיע היום (חמישי) על רכש חדש לקו הקדמי: הפורוורד נועם אביבי חתם בקבוצה של מאיר טפירו ויחזק את הסגל עד לתום עונת המשחקים הנוכחית. אביבי מצטרף לכתומים לאחר ששוחרר לאחרונה מהפועל גליל עליון, שם מיעט לקבל דקות בחודש האחרון.

אביבי, שמביא עמו ניסיון של שבע שנים בליגת העל, רשם במדי הגליל העונה ממוצעים של 4.9 נקודות ו-2.8 ריבאונדים ב-15 משחקים. במהלך הקריירה שלו עבר הפורוורד בתחנות רבות בליגה הבכירה, ביניהן בני הרצליה, הפועל גלבוע/גליל, הפועל אילת והפועל עפולה.

במעמד החתימה אמר אביבי: "אני שמח להצטרף לנס ציונה, מועדון עם דרך וקהילה מדהימה, ואעשה הכל כדי לעזור לקבוצה להשיג את המטרות שלה. אנחנו מחכים לחזרה של הליגה, ומקווים שנוכל לשחק בבית יחד עם האוהדים שלנו. יאללה נס ציונה!".

