מהגליל לכתום: נועם אביבי חתם בעירוני נס ציונה

מועדון הכדורסל עירוני נס ציונה הודיע היום (חמישי) על רכש חדש לקו הקדמי: הפורוורד נועם אביבי חתם בקבוצה של מאיר טפירו ויחזק את הסגל עד לתום עונת המשחקים הנוכחית. אביבי מצטרף לכתומים לאחר ששוחרר לאחרונה מהפועל גליל עליון, שם מיעט לקבל דקות בחודש האחרון.

אביבי, שמביא עמו ניסיון של שבע שנים בליגת העל, רשם במדי הגליל העונה ממוצעים של 4.9 נקודות ו-2.8 ריבאונדים ב-15 משחקים. במהלך הקריירה שלו עבר הפורוורד בתחנות רבות בליגה הבכירה, ביניהן בני הרצליה, הפועל גלבוע/גליל, הפועל אילת והפועל עפולה.

במעמד החתימה אמר אביבי: "אני שמח להצטרף לנס ציונה, מועדון עם דרך וקהילה מדהימה, ואעשה הכל כדי לעזור לקבוצה להשיג את המטרות שלה. אנחנו מחכים לחזרה של הליגה, ומקווים שנוכל לשחק בבית יחד עם האוהדים שלנו. יאללה נס ציונה!".