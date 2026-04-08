הקאמבק של רונה: יחזור לשחק בהמבורג

אחרי תקופה ארוכה ומאתגרת במיוחד, אחד הכישרונות הגדולים והמבטיחים של עולם הטניס העולמי חוזר סוף סוף למגרשים. הולגר רונה, הטניסאי הדני בן ה-22, הודיע רשמית כי ירשום את הקאמבק המיוחל שלו לסבב בטורניר ה-ATP 500 בהמבורג, שייערך על מגרשי החימר בגרמניה באמצע חודש מאי. החזרה המרגשת מגיעה לאחר היעדרות של כשבעה חודשים בעקבות פציעה קשה מאוד שאיימה לעצור את הקריירה שלו.

כזכור, רונה חווה את הרגע הקשה ביותר בקריירה שלו בחודש אוקטובר האחרון. במהלך משחק חצי הגמר בטורניר שטוקהולם מול אוגו הומבר הצרפתי, הדני התמוטט על המגרש וסבל מקרע מלא בגיד האכילס ברגלו השמאלית. הפציעה הקשה עצרה בבת אחת את ההתקדמות המטאורית של מי שדורג בשיאו במקום הרביעי בעולם, ובעת הפציעה שהה במקום ה-11. בעקבות ההיעדרות הממושכת והירידה מהמגרשים, רונה הידרדר משמעותית בדירוג העולמי וכיום הוא ממוקם באזור המקום ה-29.

תהליך השיקום של רונה היה אינטנסיבי במיוחד ולווה בשקיפות מלאה מול אוהדיו הרבים ברשתות החברתיות. הדני הראה מוסר עבודה יוצא דופן כאשר חזר לחדר הכושר כבר ביום שאחרי הניתוח המורכב שעבר. כעבור עשרה ימים בלבד הוא כבר נראה על מגרש הטניס, כשרגלו השמאלית מגובסת ונחה על כרית, רק כדי להרגיש שוב את המחבט. במהלך החודשים האחרונים הוא חילק את זמן השיקום שלו בין דוחא, מונטה קרלו ואקדמיית הטניס של מורטוגלו בצרפת.

"רק לפני חג המולד בקושי יכולתי ללכת, כך שההתקדמות מספקת אותי מאוד", שיתף רונה את עוקביו במהלך חודש פברואר, אז דיווח כי החל לבצע קפיצות קטנות בשבוע ה-17 לשיקום. כעת, נראה שהמאמץ האדיר השתלם, ובהודעה משותפת שלו ושל הנהלת טורניר המבורג באינסטגרם נכתב בבירור בשתי מילים: "הקאמבק מתחיל".

בהודעה רשמית לתקשורת מטעם הטורניר בגרמניה, שיתף רונה בתחושותיו לקראת החזרה למגרשים: "העבודה הקשה באמת מתחילה בהמבורג. אני לא יכול לחכות לחזור לשחק על חימר ולחוות סוף סוף את האווירה המיוחדת במגרשים אחרי הפסקה כל כך ארוכה". מנהל הטורניר, אנריק מולינה מור, בירך על הצטרפותו: "אני יודע כמה עבודה הולגר השקיע בתקופת השיקום האינטנסיבית הזו, ואנחנו מרגישים כבוד גדול שהוא בחר בטורניר שלנו כדי לחזור לסבב. אני בטוח שהוא יחווה שוב את האווירה המיוחדת מהקהל המקומי ומהאוהדים הדנים הרבים שיגיעו". רונה יצטרף בהמבורג, טורניר המחלק פרסים בשווי של למעלה מ-2.2 מיליון אירו, לשמות בכירים כמו אלכסנדר זברב, פליקס אוז'ה עליאסים ופלאביו קובולי.

טורניר המבורג ייערך שבוע בלבד לפני פתיחת אליפות צרפת הפתוחה, הרולאן גארוס. למרות שרונה טרם אישר סופית את השתתפותו בגרנד סלאם הפריזאי, הוא עדיין רשום לטורניר המאסטרס ברומא שייערך לפני המבורג, מה שמעיד על כוונותיו לחזור לכושר משחק מלא עוד במהלך עונת החימר הנוכחית.

עד כה בקריירה הקצרה אך המרשימה שלו, רונה זכה בחמישה תארי ATP, כולל זכייה יוקרתית בטורניר המאסטרס בפריז ב-2022. הוא גם הגיע שלוש פעמים לשלב רבע הגמר בטורנירי גרנד סלאם וצבר פרסים כספיים בסך של למעלה מ-15.7 מיליון דולר. כעת, כל חובבי הטניס ימתינו לראות האם הדני המוכשר יצליח להשאיר את הפציעה הקשה מאחוריו ולשחזר את היכולת הגבוהה שהפכה אותו לאחד השחקנים המלהיבים בסבב העולמי.