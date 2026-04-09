קרלוס אלקראס עלה לרבע הגמר במונטה קרלו

עוד שלב בדרך להגנה על התואר. קרלוס אלקראס, האלוף המכהן במונטה קרלו, עלה הערב (חמישי) לרבע הגמר לאחר שגבר על הארגנטינאי תומאס מרטין אצ’ברי בשלושה סטים מותחים, 1:6, 6:4, 3:6.

מה שהתחיל כמשחק חלק עבור כוכב הטניס הספרדי הפך לקרב של שעתיים ו-24 דקות מול המדורג 30 בעולם. הניצחון מבטיח לאלקראס שמירה על מקומו בראש הדירוג העולמי ומאפשר לו להמשיך להגן על תוארו.

בדומה למה שעשה יאניק סינר בשמינית הגמר מוקדם יותר, אלקראס סגר את הסט הראשון במהרה – בתוך 26 דקות בלבד – עם אחוז הצלחה מרשים ברשת שהקשה על יריבו להתמודד.

הסט השני התאפיין בשינוי מגמה: הארגנטינאי ניצל ארבע הזדמנויות לשבירת שרת, והשיג פער מכריע 2:1, ולבסוף לקח את הסט עם משחקי הגשה ללא הפסד. אלקראס נאלץ להילחם חזרה ולחזור למומנטום, ובסט המכריע הצליח לשבור את היריב ולשמור על היתרון עד לסיום.

ברבע הגמר יפגוש אלקראס את אלכסנדר בובליק, המדורג 11 בעולם, שעשה דרכו לראשונה לטורניר רבע גמר ברמה זו לאחר ניצחון ישיר על ייז’י להצ'קה. ההתמודדות המיועדת מבטיחה להיות מרתקת, כאשר שני השחקנים מגיעים עם ביטחון גבוה ומומנטום חיובי מהמשחקים האחרונים.