ארטיום דולגופיאט ונועם ברקוביץ' העפילו לגמר

שני מתעמלי מכשירים ישראלים העפילו לגמר תרגיל הקרקע בגביע העולם באוסייק היום (חמישי) בהם ארטיום דולגופיאט שעלה מהמקום הרביעי מתוך שמונת המתעמלים שעברו לשלב הבא - ושם הוא ינסה להתמודד על מדליה.

נבחרת ישראל בהתעמלות מכשירים פתחה את השתתפותה בגביע העולם באוסייק שבקרואטיה, עם יום מוקדמות ראשון בתחרות. ארטיום דולגופיאט ממכבי תל אביב העפיל לגמר תרגיל הקרקע מהמקום הרביעי עם ציון של 14.133 נקודות ונועם ברקוביץ' הצטרף אליו מהמקום השביעי עם ציון של 14.000 נקודות.

דולגופיאט ינסה לסיים על הפודיום, כאשר במקומות הקדימו אותו בדירוג בין היתר המתעמלים קמרון נלסון האמריקאי שקיבל 14.300 נקודות והאלוף האולימפי קרלוס יולו הפיליפיני שרשם ציון של 14.200. דולגופיאט עוד מסוגל לעבור אותם כמובן.

בנוסף, דולגופיאט רשם ציון של 13.400 בתרגיל סוס הסמוכות, ואיליה ליובימוב קיבל ציון של 13.700 באותו המכשיר, אך השניים לא המשיכו לגמר.

בנשים, רוני שמאי מבני הרצליה קיבלה ציון של 12.933 נקודות בתרגיל המקבילים ויהלי שושני קיבלה ציון של 12.600.

שלב המוקדמות בתחרות יימשך מחר, כאשר תוצאות נוספות והעפלות לגמרים ייקבעו בהמשך.