יום חמישי, 09.04.2026 שעה 20:57
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

פקע"ר עדיין נותן הגבלות למספר האוהדים במרכז

נכון לכרגע, בפיקוד העורף דחו את ההנחיות עד יום שישי ב-17:00. אם יותר קהל בשבת: מתנהלות שיחות בכדורגל כדי להבין אם זמן ההתארגנות הוא מספיק

עזיז אוואטרה מקדים את רוי קורין (ראובן שוורץ)

האם הקהל במשחקים ברוב האזורים בליגת העל ימשיך לחכות? בצה”ל עדכנו שההנחיות של פיקוד העורף במרכז לא משתנות כרגע נכון לעד מחר ב-17:00, מה שאומר שיש ספק גדול לגבי האם ניתן יהיה לארח עם קהל ביום שבת, גם במצב שעד אז ההנחיות כן ישתנו.

צריך לזכור שבסופו של דבר הקבוצות צריכות גם להתכונן כדי לארח עם קהל, ולארח זאת בכ-24 שעות זו משימה שמורכבת מידי. נכון לכרגע מתנהלות שיחות חירום בין אנשי המנהלת, פיקוד העורף, המשטרה והקבוצות כדי לראות אם כן יתנו אישור לקהל, האם יהיה ניתן לתכנן את זה בזמן קצר שכזה.

נזכיר שכן אפשר לארח עם קהל בירושלים, בבאר שבע וגם באשדוד, אבל כל הקבוצות הללו לא מארחות בשבת גם כך. בכל מקרה, כמובן שאם פיקוד העורף יעדכן שההנחיות מעבר לשישי גם יוארכו לשבת, אז בוודאות לא יהיו אוהדים במשחקים ורק אנשי צוות.

המטרה היא כעת לערוך שיחות חירום כדי להבין האם יהיה אפשר לארח קהל בזמן התארגנות קצר, כאשר ההודעה שכן אפשר, אם אכן יהיה אפשר, תגיע כ-24 שעות לפני המשחקים. 

