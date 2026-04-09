פקע"ר עדיין נותן הגבלות למספר האוהדים במרכז

האם הקהל במשחקים ברוב האזורים בליגת העל ימשיך לחכות? בצה”ל עדכנו שההנחיות של פיקוד העורף במרכז לא משתנות כרגע נכון לעד מחר ב-17:00, מה שאומר שיש ספק גדול לגבי האם ניתן יהיה לארח עם קהל ביום שבת, גם במצב שעד אז ההנחיות כן ישתנו.

צריך לזכור שבסופו של דבר הקבוצות צריכות גם להתכונן כדי לארח עם קהל, ולארח זאת בכ-24 שעות זו משימה שמורכבת מידי. נכון לכרגע מתנהלות שיחות חירום בין אנשי המנהלת, פיקוד העורף, המשטרה והקבוצות כדי לראות אם כן יתנו אישור לקהל, האם יהיה ניתן לתכנן את זה בזמן קצר שכזה.

נזכיר שכן אפשר לארח עם קהל בירושלים, בבאר שבע וגם באשדוד, אבל כל הקבוצות הללו לא מארחות בשבת גם כך. בכל מקרה, כמובן שאם פיקוד העורף יעדכן שההנחיות מעבר לשישי גם יוארכו לשבת, אז בוודאות לא יהיו אוהדים במשחקים ורק אנשי צוות.

המטרה היא כעת לערוך שיחות חירום כדי להבין האם יהיה אפשר לארח קהל בזמן התארגנות קצר, כאשר ההודעה שכן אפשר, אם אכן יהיה אפשר, תגיע כ-24 שעות לפני המשחקים.