מאות אוהדי בני יהודה הגיעו לעודד את הקבוצה

בבני יהודה מריחים אפשרות לסנסציה נוספת והטירוף מגיע לשיאו עם משחקה של הקבוצה במסגרת חצי גמר גביע המדינה מול הפועל באר שבע, שבסיומו אחת מהשתיים תעפיל לגמר ותעשה צעד נוסף אל עבר ההנפה המיוחלת.

המשחק כאמור ללא קהל בעקבות החלטת ההתאחדות, אך זה לא מנע ממאות מאוהדי הקבוצה להגיע אל מחוץ לאצטדיון בלומפילד כדי לדחוף את הקבוצה ולעודד אותה, זאת אחרי שהם גם הגיעו לעודד את השחקנים באימון המסכם.

כזכור, הכתומים כבר היו אחראים על ההפתעה הגדולה ביותר עד כה בגביע, כשבסיבוב הקודם הצליחו להדיח את בית”ר ירושלים עם ניצחון 1:2 גדול, כשהקבוצה עצמה נמצאת ברצף אדיר עם 16 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות.

אוהדי בני יהודה מחוץ לבלומפילד

אוהד אחד נעצר מחוץ לאצטדיון

שוטרי מרחב איילון עצרו אוהד אחד לאחר שניסה להיכנס לאצטדיון, כשלא נשמע להנחיות השוטרים ובניגוד להנחיות שניתנו. לפי הודעת המשטרה, החשוד השתולל בשער הכניסה במטרה לפרוץ את המחסום, כשהוא הועבר לחקירה במשטרת יפו.