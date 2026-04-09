18,000 שחקנים בליגות הנוער סיימו את העונה

למעלה מ-2,000 קבוצות, מנוער ועד טרומיים ומצפון ועד לדרום, לא ישובו למגרשים העונה, זאת ברקע המלצת ועדת הנוער להחזיר רק חלק מהליגות. עושים סדר

כדור אילוסטרציה (IMAGO)
לצד הבשורה כי ליגת העל לנוער וליגות נערים א'-ג' על יחזרו כבר בשבת הבאה, יש מי שיישאר בבית ולא ימשיך את עונת 2025/26 כסדרה, מה שאומר כי מי שסיימה ראשונה בטבלה תחרותית עולה אוטומטית לליגה גבוהה יותר ומי שסיימו להן מתחת לקו האדום ייאלצו לשחק בעונה הבאה בליגה נמוכה יותר.

מעבר לכך, עשויים להתקיים להם משחקי הגביע במתכונת שתוחלט בידי ועדת הנוער בהמשך, ויחד עם זאת גם משחקי הפלייאוף העליון והתחתון בכל ליגה תחרותית, בין אם קבוצה שסיימה במקום השני/שלישי ובין אם קבוצה שסיימה מקום אחד מעל הקו האדום (פלייאוף עליית ליגה/פלייאוף הישרדות), אלו יקבלו מועד מיוחד בהמשך, עד תום חודש מאי.

אם כן, 144 ליגות לא יחזרו לשחק העונה, כשבקירוב מדובר על כ-2,000 קבוצות וכ-18,000 שחקנים צעירים משנתון 2017 (טרום ילדים ג') ועד שנתון 2006 (חריגי גיל בנוער). מדובר בכמות ילדים, נערים ונוער גדולה פי כמה וכמה מכמות הנערים ונוער שכן צפויים לחזור לכר הדשא כבר מיום שבת הבא, וזאת לתקופת זמן קצרה וקצובה עד תום חודש מאי.

מי לא יחזרו לשחק בעונת המשחקים 2025/26

הליגה הלאומית לנוער צפון/דרום; הליגה הארצית לנוער צפון/דרום; ליגות נוער מחוזיות (יזרעאל/שרון, מפרץ, מרכז, צפון ושפלה); ליגות נערים א' ארצית צפון/דרום; ליגות נערים א' מחוזיות (דן, יזרעאל, מרכז, צפון, שפלה ושרון); ליגות נערים ב' ארצית צפון/דרום; ליגות נערים ב' מחוזיות (דן, דרום, יזרעאל, מפרץ, מרכז, צפון, שפלה ושרון).

ליגות נערים ג' ארצית צפון/דרום; ליגות נערים ג' מחוזיות (דן, דרום, יזרעאל, מפרץ, מרכז, צפון, שפלה ושרון); ילדים א' (21 מחוזות); ילדים ב' (22 מחוזות); ילדים ג' (25 מחוזות); טרום ילדים א' (20 מחוזות); טרום ילדים ב' (16 מחוזות) וטרום ילדים ג' (3 מחוזות).

