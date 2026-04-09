הפועל מטה אשר/עכו אלופת המדינה בכדורעף

ערב היסטורי נרשם הערב בהדר יוסף. לאחר חצי עשור שבו מכבי יעדים תל אביב שלטה ללא עוררין בכדורעף הישראלי, הפועל גליל מטה אשר עכו עשתה את הבלתי ייאמן, גברה על האלופה היוצאת במבצרה הביתי והחזירה את תואר האליפות לצפון.



מהלך המשחק



המערכה הראשונה נטתה לטובת מטה אשר עכו שרצתה מאוד לסגור את הסיפור כבר היום. למרות שהצהובים מתל אביב התקרבו לקראת סיום המערכה, מטה אשר הצליחה לשמור על היתרון וניצחה בה 23:25.



המערכה השנייה נפתחה בשליטה של השחקנים של גל גלילי ממכבי תל אביב, שהוליכו לכל אורך הדרך. דווקא לקראת הסיום, יכולת מצוינת של ניקיטה מרון ממטה אשר הצליחה לצמצם פער של שבע נקודות עד ל-22:24, אך הנחתה של הידלגו סגרה עניין וקבעה שיוויון 1:1 במערכות.

שחקני הפועל מטה אשר/עכו חוגגים אליפות (קרדיט:לילך וייס רוזנברג)





המערכה השלישית נפתחה עם יתרון של מטה אשר שעלתה ל-2:4. טעויות של מכבי תל אביב לצד הנחתות יפות של שטיפט ונונייז הגדילו את ההפרש ל-5:10. מכבי תל אביב לא ויתרה והצליחה להפוך את התוצאה ל-13:14, אך המשחק הוסיף להיות צמוד. אייס של נונייז העלה את מטה אשר ל-17:19, והקבוצה מהצפון לא שמטה את הפער הקטן עד לניצחון במערכה.



המערכה הרביעית החלה בשליטה של מכבי תל אביב שעלתה ל-0:3 מהיר. שטיפט העלה את מטה אשר ליתרון 7:9, אך המשחק המשיך להיות שיוויוני. במצב של 13:13 מכבי תל אביב עברה להוליך 14:16, יתרון עליו שמרה עד לסיום המערכה ששלחה את המשחק למערכה חמישית ומכרעת.



המערכה החמישית והקובעת נפתחה עם שליטה של הקבוצה מצפון שעלתה ל-2:5 בזכות הנחתות של רדזיוק ושטיפט. מכבי תל אביב צימקה ל-6:7, אך שטיפט בהנחתה יוצאת מהכלל העלה את מטה אשר ל-8:10. הידלגו עוד הצליח להשוות ל-11:11, אך טעות בהנחתה של מכבי תל אביב העניקה למטה אשר יתרון 11:13. מטה אשר שמרה על הריכוז עד לזכייה במערכה ובאליפות ראשונה אחרי חמש שנים של שליטה צהובה.

נועם כץ מאמן מטה אשר: "זה נכנס לדרמות שלנו מול מכבי לאורך השנים. פעם הם מנצחים ופעם אנחנו, ואנחנו שמחים להחזיר את הצלחת אלינו אחרי שש שנים. עברנו רגעים לא קלים בתחרות הזאת, אבל השנה פשוט הגיע לנו. זה מגיע לחבר'ה הנהדרים שלנו, לקהל שליווה אותנו כל השנה ולהנהלה התומכת.

ידענו שיהיה פה משחק אחר לחלוטין ושמכבי יפעילו עלינו הרבה לחץ. הם קבוצה טובה עם שחקנים מנוסים שבאו בכל הכוח. אני מאוד שמח על ההכנה המנטלית שעשינו, כי בסופו של דבר יצאנו ממצבים מאוד קשים במשחק שהיה רחוק מלהיות מושלם מקצועית. ההתקפה לא כל כך זרמה, אבל השחקנים גילו אופי ונחישות מדהימה ויוצאת דופן.

כשנשאל על ההמשך, הוסיף כץ: הפנים קדימה ליום ראשון לגמר הגביע, אבל קודם כל להיום בערב. מותר לנו לחגוג. הפסדנו הרבה סדרות גמר לאחרונה, וסוף סוף כשאנחנו בצד המנצח, אנחנו נחגוג הערב. עכשיו מתכוננים לגביע".

במטה אשר עכו הצטיינו: ווינקלמולר עם 23 נקודות ושטיפט עם 12 נקודות.

במכבי יעדים תל אביב הצטיינו: הידלגו עם 21 נקודות וביסט עם 17 נקודות.