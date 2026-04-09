יום חמישי, 09.04.2026 שעה 19:45
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

יש גבוה: סיי צ'טמן מצטרף למכבי רעננה

הסנטר ששיחק בקבוצת הבת של קליבלנד, הגיע לחזק את הצבע של יזרעאלי: "לא מובן מאליו להביא לפה שחקן בתנאים האלה. מקווה לראות אותו כמה שיותר מהר"

סיי צ'טמן (IMAGO)
מכבי רעננה החתימה את הסנטר סיי צ'טמן. צ'טמן (27, 2.02 מ׳) שיחק בשנים האחרונות בקולג׳ים במסצ׳וסטס, אילינוי סטייט ובאפלו. לאחר מכן שיחק בקבוצת איווה - קבוצת הפיתוח של מינסוטה בליגת הפיתוח של ה-NBA, והעונה שיחק במדיה של קליבלנד צ׳ארג׳, גם היא מליגת הפיתוח.

העונה העמיד ב-16 משחקים ממוצעים של: 8.3 נק׳, 1 אס׳, 4.3 ריב׳, 0.9 חט׳ ב-18 דקות. הסנטר אמר לאחר החתימה: ״מתרגש להגיע ולשחק במכבי רעננה, שמחתי להכיר ולשוחח עם אנשי המועדון עד כה. מחכה כבר להתחיל ולראות מה מחכה לנו בהמשך״.

מאמן הקבוצה, גוני יזרעאלי אמר על ההחתמה: ״קודם כל, שמח שבתקופה לא פשוטה הצלחנו להביא שחקן, זה לא מובן מאליו. הבאנו את סיי, שחקן שיחזק אותנו בכמה עמדות, אנחנו רואים את הפוטנציאל ומקווים שיעשה את הקפיצה אצלנו.

גוני יזרעאלי (רועי כפיר)

“מדובר בשחקן צעיר עם הרבה רצון, שיכול לשחק בכמה עמדות, ואני מאוד מקווה שיעזור לנו לעמוד במטרה הכי חשובה - להישאר בליגה. אני מקווה שנראה אותו כמה שיותר מוקדם ומודה להנהלה שהצליחה להביא את השחקן. כמו שאמרתי זה לא היה פשוט, ולאוהדים שלנו - שיראו שאנחנו עושים הכל כדי לחזק את הקבוצה. בהזדמנות זו, אני מאוד מקווה לראות את האוהדים בחזרה במגרשים״.

כזכור, מחר ינחתו חזרה בישראל ווילי וורקמן, לנארד פרימן וטייריס רדפורד. ג'ו רגלנד כבר נמצא בישראל. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */