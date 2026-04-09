יש גבוה: סיי צ'טמן מצטרף למכבי רעננה

מכבי רעננה החתימה את הסנטר סיי צ'טמן. צ'טמן (27, 2.02 מ׳) שיחק בשנים האחרונות בקולג׳ים במסצ׳וסטס, אילינוי סטייט ובאפלו. לאחר מכן שיחק בקבוצת איווה - קבוצת הפיתוח של מינסוטה בליגת הפיתוח של ה-NBA, והעונה שיחק במדיה של קליבלנד צ׳ארג׳, גם היא מליגת הפיתוח.

העונה העמיד ב-16 משחקים ממוצעים של: 8.3 נק׳, 1 אס׳, 4.3 ריב׳, 0.9 חט׳ ב-18 דקות. הסנטר אמר לאחר החתימה: ״מתרגש להגיע ולשחק במכבי רעננה, שמחתי להכיר ולשוחח עם אנשי המועדון עד כה. מחכה כבר להתחיל ולראות מה מחכה לנו בהמשך״.

מאמן הקבוצה, גוני יזרעאלי אמר על ההחתמה: ״קודם כל, שמח שבתקופה לא פשוטה הצלחנו להביא שחקן, זה לא מובן מאליו. הבאנו את סיי, שחקן שיחזק אותנו בכמה עמדות, אנחנו רואים את הפוטנציאל ומקווים שיעשה את הקפיצה אצלנו.

גוני יזרעאלי (רועי כפיר)

“מדובר בשחקן צעיר עם הרבה רצון, שיכול לשחק בכמה עמדות, ואני מאוד מקווה שיעזור לנו לעמוד במטרה הכי חשובה - להישאר בליגה. אני מקווה שנראה אותו כמה שיותר מוקדם ומודה להנהלה שהצליחה להביא את השחקן. כמו שאמרתי זה לא היה פשוט, ולאוהדים שלנו - שיראו שאנחנו עושים הכל כדי לחזק את הקבוצה. בהזדמנות זו, אני מאוד מקווה לראות את האוהדים בחזרה במגרשים״.

כזכור, מחר ינחתו חזרה בישראל ווילי וורקמן, לנארד פרימן וטייריס רדפורד. ג'ו רגלנד כבר נמצא בישראל.