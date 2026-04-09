יום חמישי, 09.04.2026 שעה 19:47
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

קיץ מכריע: החלו ההכנות של ארסנל לשנה הבאה

למרות שהתותחנים במאני טיים של העונה הנוכחית, בלונדון כבר התחילו לחשוב על העתיד. במוקד: חידוש החוזה של ארטטה, עזיבת הצעירים ורכש בומבסטי נוסף

מיקל ארטטה (רויטרס)
ארסנל מתקרבת לסיום עונה מרתקת: הקבוצה רחוקה שבעה משחקים בלבד מאליפות ראשונה אחרי 22 שנה ונמצאת קרוב לחצי גמר ליגת האלופות, דבר שיאפשר לה להגיע לראשונה לשני חצאי גמר רצופים בהיסטוריה של המועדון. עם זאת, במועדון כבר חושבים קדימה על הקיץ הצפוי, שעתיד להיות עמוס בהחלטות משמעותיות.

המשך הדרך של ארטטה

מיקל ארטטה, שמכהן כמאמן מאז דצמבר 2019, ייכנס בשנה הבאה לשנה האחרונה בחוזהו. למרות ההצלחה של הקבוצה תחתיו, כולל שלוש העפלות רצופות לרבעי גמר ליגת האלופות ואתגר עקבי על האליפות המקומית – השיחות על הארכת החוזה צפויות להתחדש רק לאחר סיום העונה.

הנושא המרכזי בדיונים יהיה השכר והבטחת תמיכה מקצועית מההנהלה להמשך הדרך. החוזה הנוכחי של ארטטה עומד על 10 מיליון ליש"ט בעונה, בתוספת 5 מיליון על בסיס העפלה לליגת האלופות. מדובר בחוזה שמתקרב לשכר של המאמנים הטובים באירופה, כמו פפ גווארדיולה ודייגו סימאונה.

צעירים שעלולים לעזוב

בנוסף לחוזה המאמן, ארסנל צפויה לבצע מהלכי שוק משמעותיים. המועדון צפוי להקשיב להצעות עבור שני כוכבי הנוער הבולטים, מיילס לואיס-סקלי ואיתן נוואנרי, שהגיעו לקבוצת הבוגרים רק לאחרונה וחתמו בחוזים ארוכי טווח בקיץ האחרון. נוואנרי נמצא במעקב של קבוצות כמו בורוסיה דורטמונד, ורבים מהקבוצות הגדולות בפרמייר ליג עוקבות אחריו, בעוד לואיס-סקלי מושך עניין ממועדונים בצמרת הליגה האנגלית.

מכירתם של שחקני הבית תיחשב "רווח נקי", שכן אין תשלום קודם עבורם, ולכן המועדון יכול לצפות להכנסה מינימלית של 100 מיליון ליש"ט משניהם יחד. בנוסף, גבריאל ז'סוס, בן ווייט וגבריאל מרטינלי עשויים גם הם לעזוב, בעוד מרטין אודגארד, שהחוזה שלו נכנס לשנתיים האחרונות, צפוי להישאר.

עוד רכש בומבסטי?

בגזרת הרכש, ארסנל מחפשת מגן, קשר וכנף שמאלי. המועמדים הבולטים הם שחקני ניוקאסל: טינו ליברמנטו, סנדרו טונאלי ו-אנתוני גורדון. ליברמנטו. בנוסף, פיירו הינקאפיה צפוי להפוך את ההשאלה לרכישה קבועה בעסקה של 45 מיליון ליש"ט. 

