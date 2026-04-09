יום חמישי, 09.04.2026 שעה 19:32
ספורט אחר  >> ספורט זירה

העתיד, ה-UFC ופרו: כיבדיה גורדון בפודקאסט

אחרי הטירוף שהיה בקרב אותו ניצח אחרי 45 שניות, הלוחם הגיע לפודקאסט נוקאאוט! ודיבר גם על מה שקרה באצטדיון והערב הענק של משפחת גורדון. האזינו

|
כיבדיה גורדון (מערכת ONE)
אחרי שהפך את האולם בפרו למגרש ביתי לכל דבר עם אלפי ישראלים ביציעים, כיבדיה משאלתי גורדון נחת בישראל והגיע ישר לאולפן נוקאאוט! עם יניב קמינסקי כדי לדבר לראשונה על הטירוף שהקהל הישראלי סיפק לו בקרב האחרון, משל היה באצטדיון טדי בירושלים של קבוצתו האהובה בית"ר ירושלים, קרב בו ניצח אחרי 45 שניות.

על העתיד, החלום להגיע ל-UFC, ההכנות לערב הענק של משפחת גורדון בשבוע הבא שיכלול שני קרבות של אהבת השם ורוח השם בחיינו, ההתרגשות והצמרמורות מהנוקאאוט ההיסטורי והתחושות של ללכת ברחוב כשכולם מזהים אותך, כולל בשדה התעופה ברומא.

וגם: התכוננו לקראת UFC מיאמי הבא עלינו לטובה בסוף השבוע, השאלות שלכם מהבית והכרזה מטורפת ומרגשת. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */