העתיד, ה-UFC ופרו: כיבדיה גורדון בפודקאסט

אחרי שהפך את האולם בפרו למגרש ביתי לכל דבר עם אלפי ישראלים ביציעים, כיבדיה משאלתי גורדון נחת בישראל והגיע ישר לאולפן נוקאאוט! עם יניב קמינסקי כדי לדבר לראשונה על הטירוף שהקהל הישראלי סיפק לו בקרב האחרון, משל היה באצטדיון טדי בירושלים של קבוצתו האהובה בית"ר ירושלים, קרב בו ניצח אחרי 45 שניות.

על העתיד, החלום להגיע ל-UFC, ההכנות לערב הענק של משפחת גורדון בשבוע הבא שיכלול שני קרבות של אהבת השם ורוח השם בחיינו, ההתרגשות והצמרמורות מהנוקאאוט ההיסטורי והתחושות של ללכת ברחוב כשכולם מזהים אותך, כולל בשדה התעופה ברומא.

וגם: התכוננו לקראת UFC מיאמי הבא עלינו לטובה בסוף השבוע, השאלות שלכם מהבית והכרזה מטורפת ומרגשת. האזנה נעימה.