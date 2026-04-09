בגלל מנור סולומון: הרופא של פיורנטינה יפוטר?

פיורנטינה תפגוש הערב (חמישי, 22:00) את קריסטל פאלאס ברבע גמר הקונפרנס ליג כשהיא עדיין ללא מנור סולומון, שצפי החזרה שלו היה במשחק הליגה האחרון נגד הלאס ורונה, אבל הוא החמיץ את ההתמודדות, כשהוא גם לא נכלל בסגל למפגש נגד הנשרים מאנגליה.

ההיעדרות של הכוכב הישראלי, שנפצע באירופה גנד יגילוניה ביאליסטוק בסוף פברואר, מעלה סימני שאלה רבים, כשבאימון הפתוח שנערך ב-28 במרץ הוא התאמן עם יתר חבריו לקבוצה והשלים אותו במלואו. אך מאז, הוא שוב נעדר מהאימונים, ללא אף הודעה של המועדון.

מי שלקח על עצמו את הנושא וחוקר אותו כרגע לעומק הוא המנהל המקצועי של המועדון, פאביו פראטיצ’י, שבוחן תחת זכוכית מגדלת את התנהלותו של רופא הוויולה דוקטור לוקה פנגו, כשהאחרון עלול לסיים את תפקידו בעקבות חוסר הוודאות והעיכוב בהחלמת שחקנים, כשהבולט שהם הוא כאמור מנור סולומון.